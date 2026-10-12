La 18.ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades de Zapala tiene a la ganadora de su premio principal: Nuria, una vecina de la ciudad, se llevó la camioneta 0 km sorteada durante el evento. El anuncio se conoció tras el cierre de una edición que reunió a miles de visitantes en el centro de la provincia de Neuquén.

La celebración se desarrolló durante tres jornadas y alcanzó una convocatoria récord de casi 70.000 personas, según la información difundida sobre el balance del encuentro. La propuesta combinó gastronomía internacional, espectáculos, actividades culturales, competencias culinarias y espacios para productores y emprendedores.

El sorteo de la camioneta fue uno de los atractivos de la fiesta, que volvió a posicionar a Zapala como sede de grandes encuentros populares en la región.

La Fiesta del Inmigrante convocó a casi 70.000 personas

La edición número 18 de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades se realizó del 9 al 11 de octubre de 2026, en el Paseo La Estación de Zapala. Aunque las condiciones climáticas complicaron el inicio, las actividades continuaron y la convocatoria alcanzó cifras destacadas.

Uno de los ejes del encuentro fue la gastronomía de casi 40 países, con platos típicos preparados por las colectividades participantes. También hubo propuestas de productores locales y emprendedores, además de espectáculos y clases de cocina.

Entre las figuras invitadas se destacó Claudia Villafañe, quien presentó una clase magistral de ñoquis con inspiración italiana. También participaron los creadores de contenido Ailín Tokman y Andrés Simón, junto con los chefs Pablo Buzzo, Mauricio Couly y Madame Papin.

El pollo al disco tuvo una competencia solidaria

Otro de los momentos destacados fue el Campeonato de Pollo al Disco, que reunió a 20 equipos. La dupla En boca de todos obtuvo el primer puesto en la competencia.

La actividad también tuvo un componente solidario: se vendieron más de 300 porciones a beneficio de los Talleres Don Bosco. De esta manera, la fiesta combinó la competencia gastronómica con una iniciativa destinada a colaborar con una institución local.

El predio se completó con el Mercado de Productores y la feria Zapala Emprende, dos espacios que permitieron a productores y emprendedores ofrecer sus productos a los visitantes.

Qué eventos gastronómicos prepara Zapala para los próximos meses

Tras el cierre de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, la ciudad ya tiene nuevos encuentros previstos en su calendario.

El intendente Carlos Koopmann anunció que la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026, en el Paseo La Estación.

Además, confirmó el regreso del Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca para marzo de 2027. La competencia forma parte de la agenda gastronómica que Zapala viene consolidando con encuentros que convocan a participantes, productores y visitantes de distintos puntos del país.

Una fiesta que combina cultura, gastronomía y producción local

La convocatoria de casi 70.000 personas y la participación de colectividades, cocineros y emprendedores reflejan el alcance que adquirió la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades.

Con Nuria como ganadora de la camioneta 0 km, la edición 2026 cerró con el anuncio de su premio principal y dejó el foco puesto en los próximos encuentros gastronómicos de la ciudad.