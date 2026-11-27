El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza con la construcción de un nuevo Servicio Eléctrico en Las Ovejas, en el norte neuquino. El proyecto busca modernizar las instalaciones del organismo y mejorar las condiciones de atención para los usuarios y de trabajo para sus empleados.

El presidente del EPEN, Mario Moya, recorrió la obra durante el último fin de semana y destacó el avance de los trabajos. Según adelantó, la intención es que el edificio pueda inaugurarse durante los próximos meses, aunque todavía no se informó una fecha concreta.

"Queremos que en los próximos meses ya podamos tener inaugurado este Servicio para dar una atención como se merece cada uno de nuestros clientes", expresó el funcionario.

La intervención cobra relevancia porque las instalaciones actuales tienen aproximadamente 40 años de antigüedad. Con el nuevo edificio, el organismo apunta a contar con espacios adecuados para realizar trámites, consultas y tareas administrativas y operativas.

Cómo será el nuevo edificio del EPEN en Las Ovejas

El proyecto se desarrolla sobre un predio de aproximadamente 1.100 metros cuadrados y contempla una superficie cubierta cercana a los 181 metros cuadrados, además de sectores semicubiertos destinados a cocheras y accesos.

Entre los espacios previstos se encuentran:

Área de atención al público con acceso adaptado.

Oficinas de Jefatura y Administración.

Sanitarios para usuarios y personal, incluido un baño accesible.

Sala de refrigerio con cocina-comedor.

Sector operativo para los trabajadores.

Cochera cubierta con capacidad para dos vehículos oficiales.

La distribución contempla tanto las necesidades de quienes concurren a realizar gestiones como las del personal que desarrolla tareas administrativas y operativas en la localidad.

De esta manera, la obra no implica solamente un cambio edilicio: también permitirá reorganizar los espacios de trabajo y mejorar las condiciones de accesibilidad y atención.

Qué impacto tendrá la obra para los usuarios de Las Ovejas

La principal mejora estará vinculada con las condiciones en las que los vecinos podrán realizar consultas y trámites relacionados con el servicio eléctrico.

El nuevo espacio contará con un sector específico de atención al público y accesos adaptados. También dispondrá de sanitarios accesibles, oficinas administrativas y áreas operativas diferenciadas.

La renovación adquiere especial importancia en localidades del interior provincial, donde las oficinas del EPEN constituyen un punto de contacto directo entre el organismo y los usuarios.

A su vez, la incorporación de una cochera para dos vehículos oficiales y de espacios operativos permitirá organizar mejor las tareas del personal que trabaja en la localidad.

Cuándo se inaugurará el nuevo Servicio Eléctrico

Por el momento, el EPEN no comunicó una fecha precisa para la inauguración. La previsión expresada por Mario Moya es que el edificio pueda quedar habilitado durante los próximos meses, en función del avance de los trabajos.

La obra se encuentra en ejecución y representa una actualización de infraestructura para una localidad que mantiene instalaciones eléctricas administrativas con alrededor de cuatro décadas de antigüedad.

El próximo paso será completar los trabajos pendientes y avanzar hacia la puesta en funcionamiento del edificio. Hasta entonces, el organismo continuará con la construcción y el seguimiento del proyecto.

El plan del EPEN incluye obras en otras localidades de Neuquén

La construcción del Servicio Eléctrico de Las Ovejas forma parte de un programa provincial de refacción, ampliación y adecuación de edificios e instalaciones del EPEN.

Moya señaló que también se trabaja en Centenario, donde la remodelación y ampliación del Servicio Eléctrico registraba un avance del 65% hasta octubre.

Además, el presidente del organismo confirmó que ya finalizaron las tareas previstas en Añelo y que se proyectan nuevas intervenciones en Manzano Amargo, Tricao Malal y Chorriaca.

"Esto mismo lo estamos llevando adelante en el resto de la provincia", sostuvo Moya.

Las intervenciones buscan fortalecer la presencia territorial del organismo, actualizar sus instalaciones y mejorar los espacios desde los que se presta atención a los usuarios en distintas localidades neuquinas.