Cada 19 de septiembre la provincia conmemora el Día del Escudo Provincial del Neuquén. La jornada rinde tributo al 19 de septiembre de 1958, momento en que la naciente Legislatura neuquina sancionó la Ley Provincial N° 16, instituyendo oficialmente el blasón oficial creado por el artista, docente y aviador Mario Aldo Mástice.

La búsqueda del emblema para representarnos comenzó el 25 de febrero de 1958, cuando la intervención federal convocó a un certamen nacional abierto para dotar a la provincia, recientemente creada en 1955, de una insignia propia. La convocatoria finalizó el 19 de septiembre de ese año con la elección de la propuesta de Mástice, que resultó ganadora entre los 125 trabajos presentados por participantes de todo el país.

El escudo, de forma hexagonal e irregular simétrica, sintetiza la geografía, los recursos naturales y la identidad del territorio:



• Volcán Lanín y el Pehuén: Representan la majestuosidad de la cordillera andina y la flora autóctona, simbolizada por el Pehuén, mayor emblema de la provincia.



• Manos en acción de ofrenda y los ríos: En la base del volcán y del pehuén, dos manos abiertas en actitud de ofrenda sostienen el fluir de las aguas, en alusión a los ríos Neuquén y Limay.



• Diadema de las 16 estrellas: Ubicadas sobre el pico nevado, simbolizan a cada uno de los 16 departamentos en los que se organiza la provincia.



• El sol, los laureles y nuestros colores patrios: La cima está coronada por el sol naciente de 13 crestas y rodeada de laureles en la parte inferior externa, elementos tomados del Escudo Nacional que, junto a los tonos celeste y blanco, reafirman la argentinidad de la provincia.

El escudo, de forma hexagonal e irregular simétrica, sintetiza la geografía, los recursos naturales y la identidad del territorio.

Mario Aldo Mástice, el creador del símbolo provincial fue una personalidad multifacética cuya vida transcurrió entre el arte, el diseño y la aviación.



Nació el 30 de abril de 1935 en Punta Arenas (República de Chile), siendo hijo de padre italiano y madre española. Desde muy joven manifestó su vocación por la aeronáutica construyendo sus primeros modelos a escala en el Colegio Don Bosco de Río Gallegos.

Su camino en el aire comenzó formalmente en 1955 cuando, bajo la instrucción del piloto René Riavitz en el Aeroclub Neuquén, obtuvo el título de piloto privado. Con apenas 22 años, ya demostraba su talento artístico al presentar los bocetos preliminares que terminarían consagrándolo como ganador del certamen del Escudo Provincial.

En 1970, ingresó a la empresa estatal Transportes Aéreos Neuquén (TAN).

Su faceta como diseñador de las grandes insignias dejó una huella imborrable en la región. En 1980 ganó el concurso para la creación del Escudo de Neuquén Capital y también se consagró como el autor del Escudo de la ciudad de Chos Malal. Sin embargo, su obra cumbre llegó en 1989, cuando concibió la Bandera de la Provincia del Neuquén, adoptada oficialmente por la Ley 1817.

La historia de este pabellón provincial es muy singular, ya que la idea nació en la propia cabina de mando de un avión en pleno vuelo entre Neuquén y Chos Malal, donde Mástice dibujó el primer boceto en una libreta de notas mientras utilizaba el piloto automático. Distinguido como Vecino Ilustre de la Ciudad de Neuquén en 2008, Mástice falleció el 4 de octubre de 2016, dejando un legado que perdura firmemente en la iconografía institucional y en la memoria colectiva neuquina.





