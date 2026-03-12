¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Sociedad

Día del Escudo Nacional: el significado de sus símbolos y su origen en 1813

El símbolo patrio fue adoptado en 1813 durante la Asamblea del Año XIII y representa valores como la libertad, la unión y la soberanía.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 13:24
Cada 12 de marzo se celebra en Argentina el Día Nacional del Escudo, uno de los símbolos patrios que representa los valores de libertad, unión y soberanía que marcaron el nacimiento del país.

El escudo fue adoptado oficialmente en 1813 durante la Asamblea del Año XIII, en un contexto en el que las Provincias Unidas del Río de la Plata buscaban consolidar su identidad política tras la Revolución de Mayo. En ese proceso histórico, las autoridades de la época comenzaron a definir los primeros símbolos nacionales, entre ellos el escudo, el himno y la escarapela, mientras se dejaba de utilizar el escudo de armas de España.

La creación del emblema también respondió a una necesidad institucional concreta: contar con un sello oficial que identificara los documentos y resoluciones del nuevo gobierno. Más allá de su función administrativa, el diseño del escudo incorporó ideas de libertad y soberanía popular, influenciadas por el pensamiento ilustrado y por los ideales que se expandían en el mundo tras la Revolución Francesa.

Con el paso del tiempo, el Escudo Nacional se consolidó como uno de los emblemas más representativos del país, presente en documentos oficiales, edificios públicos y distintos ámbitos del Estado.

