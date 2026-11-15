Más espacios de contención: construirán un nuevo centro de día en Centenario

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, puso en marcha la licitación número 14/2026 para la construcción de la obra "Centro de día de Centenario", que permitirá ampliar y fortalecer la red pública de atención de la salud mental en la provincia.

La obra, que forma parte del plan de infraestructura pública impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, contempla una superficie cubierta de 500 metros cuadrados, con un presupuesto oficial que asciende a $1.860.290.176 y con un plazo para su ejecución de 300 días corridos.

En este caso, el nuevo edificio estará destinado a la atención y el acompañamiento sociosanitario de personas con padecimientos de salud mental, incluidas las problemáticas de consumo y adicciones. Contará con espacios preparados para desarrollar actividades terapéuticas, educativas y de integración comunitaria, promoviendo la autonomía y la inclusión social.

La construcción de este espacio representa una nueva inversión en infraestructura sanitaria que permite al Gobierno provincial acompañar el gran crecimiento de Centenario. Además, ofrecerá un dispositivo especializado, próximo al hospital local, para abordar los procesos de tratamiento y rehabilitación desde una perspectiva comunitaria.

Presentación y apertura de ofertas

La recepción de ofertas se realizará hasta el miércoles 9 de diciembre a las 9, en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de Neuquén capital. La apertura de ofertas tendrá lugar ese mismo día a las 10, en la Sala Don Felipe Sapag, ubicada en la intersección de las calles Julio Argentino Roca y La Rioja.

Para solicitar información sobre los pliegos, los interesados podrán comunicarse con la Dirección Provincial de Contrataciones Ley 687 a través del correo electrónico obraspublicasneuquen@gmail.com.

Características de la obra

El edificio dispondrá de cuatro aulas para talleres y actividades grupales, un taller de cocina con depósito propio, dos consultorios para atención individual, sala de reuniones y espacios administrativos y de personal. También tendrá dos patios de recreación, un sector de huerta para actividades terapéuticas y los servicios necesarios para el funcionamiento del establecimiento.

Entre sus características técnicas se destacan la accesibilidad para personas con movilidad reducida, calefacción por piso radiante, cerramientos con aislación térmica, iluminación LED, carpinterías con doble vidriado hermético y un sistema de energía solar fotovoltaica. Además, incorporará instalaciones de seguridad y protección contra incendios.