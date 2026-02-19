Una turista neuquina oriunda de Plottier quedó varada camiono al refugio de montaña Laguna Negra en Bariloche y debió ser rescatada en un impresionante operativo que se extendió durante toda una jornada. Nada menos que 21 personas, brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi y efectivos de Gendarmería, trabajaron sin descanso para trasladarla en camilla hasta Colonia Suiza, luego de que un fuerte dolor en una pierna le impidiera continuar la exigente travesía hacia Cinco Lagunas.

El caso no pasó desapercibido: 17 brigadistas del ICE y 4 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña se movilizaron exclusivamente para asistir a una sola visitante. Esa cifra, subrayada por la propia institución, dimensiona la magnitud de este tipo de rescates en terrenos remotos y de alta dificultad técnica. No se trató de un traslado sencillo: la camilla debió alternar entre ruedas y transporte a hombro, dependiendo de la pendiente y las condiciones del sendero.

Además, el operativo se extendió durante toda la jornada, con un desgaste físico enorme para los rescatistas. Cada tramo exigía coordinación, fuerza y precisión para evitar riesgos mayores. La mujer, de 48 años, permaneció contenida y asistida en todo momento, mientras el grupo avanzaba lentamente por sectores de gran complejidad.

Finalmente, tras horas de esfuerzo, la evacuación concluyó en Colonia Suiza. Allí la turista neuquina recibió atención médica y pudo reencontrarse con su familia. El desenlace fue positivo, pero dejó en evidencia la enorme presión operativa que enfrenta el Parque Nacional Nahuel Huapi en temporada alta.

Otros rescates en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Mientras este rescate se desarrollaba, otros equipos debieron intervenir en distintos puntos: en Ñivinco, otra mujer fue evacuada por un esguince severo de tobillo; en Confluencia continúa la búsqueda de una persona extraviada con despliegue de helicóptero, drones y brigadas caninas; y en sectores como Cerro Ventana y Cascada de los Alerces se registraron búsquedas de niños y jóvenes desorientados.

La sucesión de casos muestra un panorama claro: el personal del parque trabaja al límite, con operativos simultáneos que requieren coordinación interinstitucional y un esfuerzo humano extraordinario. Por eso, desde la Intendencia se insiste en la necesidad de registrar las travesías, informarse sobre el estado de los senderos y planificar con responsabilidad. Cada rescate implica movilizar recursos masivos, y lo que para un visitante puede parecer una salida recreativa, para los brigadistas puede transformarse en una jornada de riesgo extremo.

¿Dónde queda Laguna Negra?

El refugio Laguna Negra se ubica en el cerro homónimo a una altura de 1.650 metros sobre el nivel del mar en Bariloche. El sendero para acceder comienza en Colonia Suiza, a unos 25 kilómetros de Bariloche, son 11 kilómetros de trekking de alta dificultad, que pasa por el arroyo Goye, con una caminata de 4 a 6 horas.