Qué establece el código de vestimenta para los actos oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llega a la Argentina para desarrollar una visita institucional entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. De cara a los encuentros formales y las ceremonias programadas, la Secretaría de Estado de la Santa Sede y la Prefectura de la Casa Pontificia difundieron las normas de vestimenta que deberán respetar las autoridades, invitados y participantes.

El protocolo establece pautas diferenciadas para hombres y mujeres, aunque mantiene un criterio común: sobriedad, recato y formalidad. Para todas las actividades del programa oficial se recomienda utilizar prendas en tonos oscuros, principalmente azul marino, gris oscuro y negro.

La normativa también determina qué prendas están permitidas, cuáles quedan expresamente prohibidas y qué requisitos deberán cumplir el calzado y los accesorios de quienes asistan a los encuentros con el Pontífice.

Cómo deberán vestirse los hombres para los actos con León XIV

Los hombres deberán asistir con traje completo de dos o tres piezas, en colores oscuros. El conjunto tendrá que incluir camisa formal y corbata oscura, preferentemente en composé.

Una de las aclaraciones del protocolo es que no será necesario utilizar frac ni esmoquin. La exigencia apunta a mantener una presentación formal y uniforme, sin incorporar prendas propias de ceremonias de etiqueta de máxima rigurosidad.

Qué ropa podrán utilizar las mujeres

Para las mujeres se contemplan distintas alternativas: vestidos de manga larga o tres cuartos, trajes sastre de dos piezas o pantalones de vestir combinados con blusa formal y blazer estructurado.

El código establece condiciones específicas para el largo y la cobertura de las prendas:

Las faldas y los vestidos deberán llegar hasta la rodilla o quedar por debajo.

Los hombros, la espalda y los brazos deberán permanecer completamente cubiertos.

No estarán permitidos los escotes pronunciados, las transparencias ni las aberturas altas.

El uso de mantilla o tocado negro será optativo.

Las disposiciones buscan preservar una estética discreta durante las ceremonias y los encuentros institucionales encabezados por el Papa.

Las prendas y accesorios que estarán prohibidos

El protocolo también incluye restricciones para el calzado y otros elementos de vestimenta. Los zapatos deberán ser cerrados, por lo que no se permitirá ingresar con zapatillas deportivas, sandalias abiertas u ojotas.

Entre las prendas expresamente excluidas se encuentran:

Shorts y minifaldas.

Musculosas.

Jeans con roturas.

Ropa con consignas políticas, partidarias o publicitarias.

Prendas metalizadas y vestimenta con brillos excesivos.

También se recomienda evitar las joyas voluminosas o demasiado llamativas. En cuanto a los accesorios para la cabeza, no se permitirá utilizar gorras ni sombreros dentro de recintos cerrados.

Estas pautas forman parte de las normas de etiqueta establecidas para mantener la formalidad de las ceremonias pontificias y evitar elementos que puedan desentonar con el carácter institucional y religioso de los encuentros.

A quiénes alcanza el protocolo de vestimenta

Las disposiciones fueron comunicadas en el marco de la organización de la visita de León XIV y están dirigidas a las autoridades, invitados y participantes de los actos oficiales y encuentros formales.

Por eso, quienes tengan una invitación o acreditación para participar de ceremonias institucionales deberán considerar las indicaciones específicas de vestimenta y consultar las instrucciones de los organizadores de cada actividad.

Una visita histórica y cuatro días de actividades

La llegada de León XIV representa un acontecimiento de relevancia para la Iglesia católica argentina. El último pontífice que visitó el país fue Juan Pablo II, en abril de 1987, por lo que el viaje previsto para noviembre se produce después de casi cuatro décadas sin una visita papal.

El recorrido del actual Pontífice comprende actividades en Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione, Luján y Córdoba. La organización involucra a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades nacionales y provinciales.

En ese contexto, el protocolo de vestimenta constituye uno de los aspectos de organización de los encuentros oficiales, junto con las acreditaciones, los accesos, la seguridad y la coordinación de las ceremonias.