La ciudad de Neuquén tendrá desde este viernes una nueva edición de Neuquén Emprende, la feria que reúne a emprendedores locales, gastronomía y espectáculos musicales. El encuentro comenzará hoy en el Parque Jaime de Nevares, ubicado en la zona de las calles Illia y Juan XXIII, y se extenderá hasta mañana sábado, de 16 a 23, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad participarán más de 170 emprendedores, junto con 40 puestos gastronómicos y 15 food trucks. La propuesta permitirá recorrer distintos stands con productos artesanales, objetos de diseño, indumentaria y accesorios, además de disfrutar de las opciones gastronómicas de Confluencia de Sabores, que incluirá alternativas sin TACC.

Más de 170 emprendedores participarán de las dos jornadas de feria en la capital neuquina.

La programación artística también tendrá un lugar destacado durante las dos jornadas. Este viernes, desde las 18, se presentará Cami Hop, del Dúo D2, con un espectáculo infantil. A las 19 será el turno de Soul 22 y, a las 20, subirá al escenario la banda Tintero.

El sábado 14 la actividad continuará con una agenda que comenzará a las 18 con el espectáculo infantil de Circo Triciclo. Luego, a las 19, se presentarán Las Monas; a las 20 llegará Influjo Estelar y el cierre musical estará a cargo de Lucio Olarte, de Talentitos del Oeste, desde las 21.

La propuesta gastronómica contará con 40 puestos y 15 food trucks, además de opciones sin TACC.

La feria estaba prevista inicialmente para el sábado y domingo, pero el municipio decidió adelantarla para evitar las posibles lluvias pronosticadas para el domingo y garantizar la participación de los emprendedores. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó el cambio y adelantó que ya trabajan en una edición especial de Neuquén Emprende para Navidad.