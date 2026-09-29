“Neuquén tiene una oportunidad brutal”: Mateo Salvatto destacó el potencial emprendedor de la provincia

“Es imposible no creer que Neuquén es una de las provincias con mayor futuro, si no la que mayor proyección tiene”, afirmó el emprendedor tecnológico Mateo Salvatto durante su visita a la provincia, donde brindó una charla sobre emprendedurismo, tecnología e innovación. Con 27 años, el joven llegó a Neuquén para participar del encuentro provincial de Emprendedores Núcleo, que se desarrolló en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén y reunió a unas 500 personas. La actividad fue organizada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Subsecretaría de Juventud.

Durante su exposición, el joven emprendedor compartió parte de su experiencia y planteó los desafíos y oportunidades que atraviesan quienes deciden desarrollar proyectos propios. También puso el foco en el potencial de Neuquén y en el papel que pueden asumir los jóvenes en el crecimiento económico y tecnológico del país.

El potencial de Neuquén y el “gen emprendedor”

Salvatto destacó las condiciones particulares de la provincia y sostuvo que Vaca Muerta es uno de los factores que explican su proyección, aunque no el único. En ese sentido, señaló que el desarrollo energético genera una fuerte interacción entre el sector público, las empresas, la academia y otras industrias vinculadas.

“Yo creo que eso termina generando un gen emprendedor y empresario superconectado, con una sinergia entre lo público, lo privado, la academia, el tema del oil and gas, pero también con otras industrias y todo lo que lo rodea”, expresó.

Para el emprendedor, esa combinación posiciona a Neuquén ante una oportunidad de crecimiento que trasciende a la actividad hidrocarburífera. Consideró que la provincia puede convertirse en uno de los principales polos de desarrollo del país y sostuvo que su calidad de vida y sus paisajes también pueden contribuir a atraer empresas, emprendedores e inversores.

Salvatto llamó a los jóvenes a aprovechar las herramientas tecnológicas para emprender desde la provincia y proyectarse hacia otros mercados.

“Tiene una oportunidad brutal y creo que ese gen emprendedor que se ve acá y ese entusiasmo que se ve por todo lo que va a venir, mezclado con que es un lugar espectacular para vivir y que tiene paisajes increíbles, cada vez más va a atraer personas que van a querer venirse para acá”, afirmó.

Tecnología y nuevas oportunidades

Otro de los ejes de su exposición fue el acceso a la tecnología y las posibilidades que tienen actualmente los jóvenes para desarrollar proyectos desde cualquier punto del país. Salvatto consideró que existe una oportunidad inédita para quienes quieren emprender, debido a la democratización de las herramientas tecnológicas y a la reducción de los costos de acceso.

“Hoy eso está completamente desdibujado, porque realmente la democratización de la tecnología tanto en términos de técnica como de costo permite que un pibe o piba de Neuquén con una computadora y una conexión a internet puede hacer lo mismo que una persona con esa computadora sentada en Buenos Aires o Nueva York”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que disponer de mayores herramientas no significa que emprender sea sencillo. En ese sentido, cuestionó la imagen de éxito inmediato que suele difundirse en redes sociales y remarcó que construir una empresa requiere años de trabajo y dedicación.

“Emprender es un trabajo de vida completa, donde muchas veces no tenés fines de semana, feriados, vacaciones”, señaló. Y agregó que el crecimiento de una empresa no suele traducirse en resultados económicos inmediatos.

“Necesitamos a los emprendedores”

Salvatto también vinculó el desarrollo del emprendedurismo con el crecimiento económico de la Argentina. Según planteó, el país cuenta con una población creativa y resiliente, pero necesita que más personas transformen esas capacidades en proyectos y empresas.

“Los necesitamos a los emprendedores”, afirmó. Para el joven, la creación de nuevos emprendimientos puede generar empleo, riqueza, infraestructura y mejores condiciones de vida en las comunidades.

En ese marco, destacó la importancia de que los jóvenes tengan espacios para conectarse, intercambiar experiencias y encontrar motivación para desarrollar sus propias iniciativas. “Este es un evento espectacular para buscar oportunidades, conectarse, buscar energía y motivación”, expresó al referirse al encuentro Núcleo.

Una trayectoria ligada a la tecnología y la innovación

Salvatto comenzó su recorrido como emprendedor a los 18 años, cuando creó desde Buenos Aires su primera startup, Asteroid, desde donde co-creó la aplicación de accesibilidad Háblalo. La herramienta fue desarrollada para facilitar la comunicación de personas con discapacidad y, según los datos difundidos sobre el proyecto, ya asistió a más de 500.000 personas de manera gratuita.

Posteriormente, Salvatto cofundó Grondplek, vinculada a la impresión 3D de concreto, y Apgreid, una plataforma educativa impulsada por inteligencia artificial. Además de su actividad empresarial, se desempeña como conferencista internacional, inversor y autor de tres libros que alcanzaron la categoría de best seller. También completó un MBA en IAE Business School, perteneciente a la Universidad Austral.

Su paso por Neuquén dejó como uno de los principales mensajes la posibilidad de que los jóvenes desarrollen proyectos desde la provincia y aprovechen las oportunidades que ofrece un escenario marcado por el crecimiento energético, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.