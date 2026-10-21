El diputado provincial Gerardo Gutiérrez (MPN) presentó un proyecto de ley para crear el programa “Farmacia en casa”, una iniciativa que busca garantizar la entrega a domicilio de medicamentos recetados e insumos de farmacia a personas que tienen dificultades para trasladarse. La propuesta fue ingresada por Mesa de Entradas de la Legislatura de Neuquén el 20 de octubre de 2026, bajo el expediente 18746.

El proyecto apunta a un universo estimado de 60.000 neuquinos y neuquinas, según los fundamentos del legislador. Entre los posibles beneficiarios figuran los adultos mayores de 70 años, las personas con discapacidad que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los pacientes con enfermedades crónicas o movilidad reducida transitoria certificada por un médico.

La iniciativa incluye a personas afiliadas al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), otras obras sociales y empresas de medicina prepaga, además de usuarios del sistema público de salud. Su objetivo es reducir las barreras físicas que dificultan el acceso a los tratamientos.

Por el momento, se trata de un proyecto de ley y no de un programa cuya implementación esté confirmada. La presentación no implica que las personas alcanzadas puedan solicitar ya el envío gratuito de sus medicamentos.

Quiénes podrían recibir medicamentos a domicilio

El programa “Farmacia en casa” contempla cuatro grupos de posibles beneficiarios:

Adultos mayores de 70 años , por las dificultades de traslado que pueden afrontar.

Personas con discapacidad , siempre que acrediten esa condición mediante el Certificado Único de Discapacidad.

Pacientes con patologías crónicas que necesiten medicamentos de manera sostenida.

Personas con movilidad reducida transitoria, cuya limitación esté certificada por el médico tratante.

La cobertura propuesta comprende a usuarios del sistema público y a personas con obra social o prepaga. Sin embargo, el texto difundido no detalla todavía el mecanismo para solicitar el servicio, la documentación complementaria ni los plazos de entrega.

Cómo funcionaría el programa “Farmacia en casa”

El proyecto establece que la entrega domiciliaria sería una prestación complementaria a la dispensa farmacéutica. Esto significa que el envío a domicilio no reemplazaría la intervención profesional del farmacéutico ni modificaría quién es responsable de dispensar los medicamentos.

Las entregas deberían realizarse exclusivamente a través de farmacias habilitadas, bajo la supervisión directa del director técnico farmacéutico y con cumplimiento de las normas vigentes sobre prescripción, trazabilidad y farmacovigilancia.

La propuesta también prevé un Protocolo de Bioseguridad y Transporte Farmacéutico, destinado a establecer condiciones para trasladar los productos y preservar la seguridad sanitaria durante el proceso.

El objetivo es aprovechar la red de farmacias de cercanía y las herramientas de receta electrónica y telefarmacia que ya funcionan en la provincia, en lugar de crear un circuito de distribución completamente nuevo.

Por qué proponen llevar los medicamentos hasta los hogares

En los fundamentos, Gutiérrez sostiene que las dificultades para retirar medicamentos pueden convertirse en una barrera concreta para el acceso a la salud, especialmente entre personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.

El legislador plantea que modernizar la logística farmacéutica permitiría incorporar un modelo de atención más inclusivo, con la persona en el centro del sistema sanitario.

Según la estimación incluida en el proyecto, el programa alcanzaría a unas 60.000 personas que enfrentan limitaciones físicas para retirar su medicación. Esa cifra corresponde al universo potencial identificado por el impulsor de la iniciativa y no a una cantidad de beneficiarios ya registrados.

La propuesta también busca que las obras sociales, las prepagas y los prestadores involucrados participen del sistema sin alterar las condiciones de cobertura de los usuarios.

Qué antecedentes hay en Neuquén

La iniciativa se inscribe en una agenda provincial que incluye medidas para acercar las prestaciones sanitarias a los hogares y a los barrios.

En julio de 2026, Neuquén puso en marcha el programa Cuidar +65, destinado a personas mayores de 65 años que utilizan hospitales públicos y no cuentan con otra cobertura. Entre sus prestaciones anunciadas se incluyó la entrega de medicamentos a domicilio. La propuesta de Gutiérrez tiene un alcance potencial diferente, ya que incorpora otros grupos etarios y personas con discapacidad o movilidad reducida. El antecedente de Cuidar +65 en Neuquén.

Otro antecedente es el desarrollo de nodos de atención ambulatoria en distintos barrios y localidades, con servicios de consulta médica, enfermería, farmacia y derivación. Estas iniciativas comparten el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones sin obligar a los pacientes a trasladarse hasta centros de mayor complejidad para resolver todas sus necesidades. Cómo funcionan los nodos de salud en Neuquén.

La diferencia central es que “Farmacia en casa” propone establecer por ley una modalidad de entrega domiciliaria para una población definida, con requisitos específicos de seguridad y supervisión profesional. Su alcance efectivo dependerá del contenido definitivo de la norma y de cómo se organice su implementación.

Qué falta definir para que el servicio llegue a los usuarios

Aunque la iniciativa establece los grupos alcanzados y los criterios generales de seguridad, hay cuestiones operativas que todavía necesitan precisiones.

Entre ellas se encuentran el procedimiento para inscribirse, los mecanismos para acreditar la condición de beneficiario, los tiempos máximos de entrega y la cobertura territorial del servicio.

También será importante conocer cómo se financiará la logística, qué responsabilidades asumirán las obras sociales y las prepagas, y qué ocurrirá ante demoras, errores en la entrega o dificultades para conservar determinados medicamentos durante el transporte.

Otro punto relevante será determinar qué productos podrán enviarse a domicilio y qué condiciones especiales deberán cumplir aquellos que requieren refrigeración, controles adicionales o una cadena de frío.

Estas definiciones serán fundamentales para evaluar si el programa puede garantizar un acceso efectivo y seguro, además de reducir las dificultades de traslado.