Villa Pehuenia invita a disfrutar de la primera edición de su feria A LA MESA!, una propuesta para degustar gastronomía local, escuchar música y ser espectador de un paisaje único como es el lago Aluminé.

Esta innovadora propuesta que se hace por primera vez reunirá a quienes producen, elaboran, cocinan y crean en Villa Pehuenia Moquehue. Una oportunidad para conocer lo que se hace y descubrir los sueños que hay detrás

Tendrá lugar el 10 y 11 de octubre. Durante los dos días el Muelle Turístico se llenará de sabores, aromas y propuestas. Habrá degustaciones, presentaciones y maridajes.

El recorrido irá desde cervezas artesanales, gin y vermut hasta pastas, pescados, quesos, embutidos, delicias a base de piñón, alfajores, helados y la más completa oferta gastronómica.

La cocina estará acompañada de artesanías, arte y música en vivo, con una gran mesa para reunir a todos los presentes. Será de 15 metros de largo.

Además las jornadas irán acompañadas por artistas locales la intervendrán en vivo hasta convertir sus distintos módulos en una única obra, con trazos, formas y colores.

Vecinos y turistas podrán ver esa transformación y, una vez terminada, seguirá teniendo vida en futuras ediciones.

La relevancia de la localidad en la gastronomía

Cabe recordar que Villa Pehuenia Moquehue fue declarada Capital de la Gastronomía Neuquina en 2018, mediante la Ley Provincial N.º 3093, un reconocimiento ligado a una identidad que viene construyendo desde hace años, y tiene en el Festival del Chef Patagónico uno de sus grandes eventos.

A LA MESA! sumará otra manera de compartir esa impronta: poniendo en primer plano a los productores y a quienes transforman sus ingredientes en algo nuevo para disfrutar.