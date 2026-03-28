Lo que empezó como una prueba en plena pandemia terminó en una marca instalada en bares y vinotecas de la región. En Neuquén, el emprendimiento Zorro Colorado nació en 2020 como una alternativa ante la falta de trabajo y hoy ya cuenta con destilería propia, además de varios productos en el mercado.

“Yo soy productor de espectáculos y la cuarentena me dejó sin trabajo. Por la necesidad empecé a jugar con un alambique, sin saber qué era destilar”, contó Daniel Casado, creador de la marca, en diálogo con Entretiempo por AM550. Ese primer paso, casi experimental, fue tomando forma con capacitación y práctica. “Empecé a hacer cursos y los amigos me decían: ‘Esto está muy bueno, tenés que hacer algo’”, recordó.

Las salas comunitarias impulsaron el proyecto

El crecimiento inicial tuvo un punto clave en la ciudad. “Por suerte en Neuquén hay salas comunitarias, entonces pude llevar la receta, producir ahí y salió habilitado para la venta”, explicó. Estos espacios permiten a emprendedores elaborar productos con acompañamiento técnico. “Son lugares donde tenés bromatología y todo lo necesario para salir con un producto habilitado”, detalló.

Ese impulso fue determinante. “En poco tiempo ya tenía un producto en vinotecas y bares de la ciudad. Eso nos dio un empujón muy grande”, señaló. Con el correr de los años, el proyecto logró cerrar su propio circuito productivo. “Hoy ya tenemos destilería propia”, afirmó.

Los productos crecieron junto a la marca

El primer desarrollo fue un gin clásico. “Es un London Dry, muy aromático, con cardamomo, enebro, coriandro, pimienta rosa, romero y cáscara de naranja”, describió. Con el tiempo, aparecieron nuevas variantes. Una de las más vendidas surgió de un error. “El rosado nace porque al principio se nos ponía turbio. Después lo reformulamos con hibiscus y quedó”, explicó.

También sumaron una versión con paso por barrica. “No es una guarda larga, sino un reposo que le da color y un toque suave a madera”, dijo. El último lanzamiento fue un vermouth. “Es a base de vino cabernet sauvignon, pero usamos nuestro gin para elevar la graduación. Tiene canela, anís estrellado, peperina, cacao y manzanilla”, detalló.

El reconocimiento llegó con premios y nuevos proyectos

El crecimiento del también se reflejó en competencias. “En 2024 ganamos el premio al mejor destilado del país, compitiendo con Brasil, Perú y Paraguay”, destacó. La producción sigue en expansión. “Estamos destilando whisky. Ya ganó una medalla de bronce y lo estamos guardando en barricas”, adelantó.

Casado también explicó por qué el gin ganó popularidad. “Es versátil y fácil de preparar. Se mezcla con frutas, cítricos o tónica. Eso ayudó mucho a que crezca”, señaló. Hoy, los productos se venden principalmente en Neuquén y destinos turísticos de la Patagonia, aunque la distribución nacional todavía presenta dificultades. “Vender al resto del país es difícil por los costos”, reconoció.

A casi seis años de aquel inicio improvisado, el proyecto encontró identidad propia. “Buscábamos una mascota patagónica y elegimos el zorro. Es astuto, nocturno y solitario. Nos sentimos identificados”, cerró.

La entrevista completa: