La expectativa por la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia comienza a crecer en Neuquén y en toda la Patagonia. Tras confirmar las fechas del festival, el intendente Mariano Gaido anunció que la próxima semana se dará a conocer la grilla oficial de artistas que se presentarán en la edición 2027 del evento, que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de febrero en la Isla 132.

La revelación de los nombres formará parte de las actividades previstas por el 122° aniversario de Neuquén capital, una celebración que tendrá como uno de sus momentos más esperados la presentación de los espectáculos que encabezarán la fiesta popular más convocante del país.

La oficialización de las fechas ya quedó establecida mediante el Decreto Municipal 0864/2026, una herramienta administrativa que permite avanzar con la organización logística, los procesos de contratación y la planificación integral de un evento que cada año moviliza a cientos de miles de personas.

El texto del decreto que oficializó las fechas de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 - Foto: Archivo

“Vamos a tener la grilla la semana que viene”

Durante los anuncios por el aniversario de la ciudad, Gaido confirmó que la nómina de artistas ya se encuentra en una etapa avanzada de definición y explicó que el nuevo esquema de licitación incorpora cambios importantes respecto de años anteriores.

“Las propuestas que se presentan en la licitación son con artistas inclusive, con nombre y apellido”, señaló el jefe comunal.

Según explicó, la modificación busca brindar mayores garantías sobre la calidad de los espectáculos desde el momento mismo de la adjudicación, evitando propuestas abiertas o sujetas a cambios posteriores. En ese contexto, el intendente fue categórico sobre los plazos para conocer la programación.

“Vamos a tener la grilla la semana que viene”, aseguró.

La confirmación de Gaido genera expectativa tanto entre los vecinos de Neuquén como entre los turistas que cada verano planifican su visita a la región para disfrutar de uno de los festivales gratuitos más importantes de Argentina.

La 14° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 en la Isla 132 - Foto: Archivo

Anticipan una fuerte apuesta al rock nacional

Aunque evitó revelar nombres, el intendente de la ciudad de Neuquén adelantó que la edición 2027 tendrá una presencia destacada del rock nacional, uno de los géneros con mayor convocatoria.

“Lo que hemos conversado y las propuestas que nos han traído tiene que ver con que la noche de rock en Neuquén explota”, afirmó.

Incluso fue más allá al señalar que el objetivo es contar con figuras de primer nivel.

“Viene algo relacionado con los grupos musicales más importantes que están funcionando o que están a nivel roquero nacional. Vienen las dos bandas más importantes”, sostuvo.

Las declaraciones alimentaron las especulaciones en redes sociales sobre cuáles podrían ser los artistas elegidos para encabezar una de las jornadas más esperadas del festival.

Un evento que impulsa la economía de Neuquén y la región

La Fiesta Nacional de la Confluencia se consolidó en los últimos años como uno de los principales motores económicos y turísticos de Neuquén capital. La llegada masiva de visitantes genera un fuerte impacto en hoteles, alojamientos temporarios, gastronomía, transporte y comercio.

Además de atraer público de distintas provincias argentinas, el evento recibe cada vez más turistas de Río Negro, la cordillera, el Alto Valle, la región de Vaca Muerta y países vecinos.

La realización del festival también forma parte de una estrategia municipal orientada a posicionar a Neuquén como un destino permanente de eventos culturales, deportivos y recreativos.

“Neuquén se transformó en una ciudad de eventos”, destacó Gaido.

Neuquén busca consolidarse como capital de los grandes eventos

La Fiesta Nacional de la Confluencia es el principal exponente de una agenda que incluye actividades durante todo el año. A la convocatoria musical se suman la Feria Internacional del Libro, competencias deportivas de alcance nacional e internacional y distintos encuentros culturales que fortalecen el perfil turístico de la ciudad.

Para el municipio, esta política permite romper con la estacionalidad y sostener un flujo constante de visitantes que beneficia a toda el área metropolitana.

“En Neuquén tenés eventos todos los meses para poder disfrutar en la capital”, remarcó el intendente.

Con la confirmación de la fecha de presentación de la grilla, la atención ahora se concentra en el anuncio oficial que se realizará durante los festejos por los 122 años de la ciudad, donde finalmente se conocerán los artistas que protagonizarán una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia.