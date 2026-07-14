Neuquén conquistó la feria Caminos y Sabores con toda su oferta gastronómica y turística

Neuquén dijo presente en la 20° edición de la feria Caminos y Sabores que se desarrolló en el predio BA Ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la oferta gastronómica y turísticas de la provincia se destacó y despertó la curiosidad de los miles de visitantes.

Este año, en coincidencia con el fin de semana largo del Día de la Independencia, Caminos y Sabores se extendió por cuatro jornadas. Allí, veinte productores neuquinos, chefs y referentes gastronómicos de la provincia acercaron al público que se acercó a la feria una muestra de la identidad culinaria neuquina. Hubo productos regionales, degustaciones, clases magistrales de cocina y propuestas de lo más variadas.

En esta edición de Caminos y Sabores, Neuquén compartió espacio con Río Negro bajo el sello "Origen Patagonia". Ese stand reunió a más de 40 productores de ambas provincias y se consolidó como uno de los espacios más convocantes de la feria. “El stand nació por la buena relación entre los gobernadores de Neuquén y Río Negro y la idea de mostrar a la Norpatagonia en conjunto, como así también el emprendedurismo que existe en ambas provincias y la gran calidad de productos que lo hicieron posible. Eso es un poco la idea que ahora se cristalizó en este stand”, explicó el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén Guillermo Koenig.

Como ocurre año tras año, la presencia de Neuquén en la feria Caminos y Sabores forma parte de la estrategia de promoción que impulsa la Provincia junto a Neuquéntur S.E. ya que , entendienden a la gastronomía como una de las principales puertas de entrada para descubrir los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece el territorio neuquino.

La propuesta neuquina en Caminos y Sabores

El público conjunto de Neuquén y Río negro se vio atraído por las demostraciones culinarias en vivo, las degustaciones, los maridajes y las experiencias gastronómicas que permitieron poner en valor la diversidad productiva de la Patagonia, desde los frutos y productos de la cordillera, hasta los sabores característicos de la estepa y los valles.

Uno de los grandes protagonistas fue el piñón, fruto ancestral de la araucaria y emblema de la gastronomía neuquina, que despertó sorpresa y curiosidad entre visitantes de todo el país. Visitantes que, en muchos casos, se acercaron por primera vez a conocer sus usos y características.

Todo el sabor de Neuquén y Río Negro reresentado en el stand de Caminos y Sabores - Foto: Neuquén Informa

El espacio también contó con un sector destinado a la promoción turística, donde el público pudo acceder a información sobre los destinos neuquinos, participar de juegos y llevarse premios y experiencias vinculadas con la provincia.

La calidad y originalidad de la cocina neuquina también recibió el reconocimiento de referentes gastronómicos nacionales. La reconocida chef Madame Papin destacó que "la gastronomía neuquina es hermosa, rica, divertida, tiene diversidad e historia. Quien no la probó se pierde una oportunidad única".

Emprendimientos y sabores de distintas regiones del Neuquén

Desde el Centro PyME-ADENEU, a través de su Área de Valor Agregado a la Producción Primaria convocó a participar a elaboradores de alimentos y bebidas de toda la provincia. Villa La Angostura dijo presente con las garrapiñadas de El Bocado; los productos ahumados de Humos de la Patagonia (trucha y salmón); los chutneys y barbacoas de Séptimo Becu; las mermeladas de Istmo Hueni; y la pastelería y panadería sin TACC de Celi Deli.

Desde San Martín de los Andes arribaron Mamusia con su gran variedad de chocolates; Patagonia Cocina con sus condimentos a base de hongos de pino, risottos y quinoas; y Amar Té con sus blends de té.

La Región Confluencia tuvo una amplia representación con las bodegas Familia Schroeder, Mabellini Wines, Fincas del Limay, Bodega Aicardi, Puerta Oeste y Bodega Malma.

También estuvieron presentes los aceites de oliva de Praderas Neuquinas y de Olivares del Neuquén; las mostazas de Arytza; los destilados de Zorro Colorado; y los blends de té y yerba de Té & Compañía.

La Región del Pehuén tuvo representación a través de la miel de Aluminé, que expresa la flora y el ambiente natural donde se elabora.

Una miel elaborado en Centenario, premiada

La feria fue escenario de la entrega de los premios Experiencias del Sabor, un certamen que distingue la excelencia de las elaboraciones artesanales y reconoce el trabajo de quienes, a través de sus productos, preservan las tradiciones, los saberes y la identidad territorial argentina.

La categoría Miel de Abeja fue para Praderas Neuquinas, establecimiento ubicado en Centenario, que comenzó con aceite de oliva y que recientemente incorporó la miel a su producción.

A través de una cata a ciegas, se reveló cuales fueron los productos que resultaron ganadores del clásico concurso de Caminos y Sabores edición BNA que premia a las categorías Yerba Mate, Miel de abeja, Queso de vaca pasta semi dura, Salame picado grueso, Dulce de leche familiar, Aceite de oliva virgen extra, y Gin Argentino.