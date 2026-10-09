El Gobierno de Neuquén pondrá en marcha este viernes 0 de octubre un operativo de Ruta Segura para acompañar el movimiento vehicular durante el fin de semana largo. El despliegue comenzará a las 17 y se prolongará durante la tarde y la noche, de acuerdo con la evolución del tránsito. Las tareas continuarán el sábado desde las primeras horas y se reforzarán el lunes, cuando se espera el regreso de quienes viajen a distintos puntos de la provincia.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó que el objetivo es acompañar el incremento habitual de la circulación durante estos períodos, tanto de los residentes neuquinos que se trasladan hacia el interior como de los visitantes de otras provincias que eligen Neuquén como destino.

Al mismo tiempo, advirtió que las precipitaciones registradas en los últimos días y las previstas para el fin de semana obligan a extremar las precauciones. En ese contexto, remarcó la importancia de adecuar la velocidad a las condiciones de la calzada y la visibilidad para mantener el control del vehículo.

Dónde estarán los equipos de asistencia y control

El operativo contará con personal distribuido en corredores estratégicos de la provincia, con tareas de prevención, asistencia ante eventuales inconvenientes y controles de velocidad cuando corresponda.

Los principales sectores previstos son:

Ruta Nacional 237: entre Picún Leufú y Piedra del Águila, en la recta de Bajada Colorada y en la intersección con la Ruta Provincial 65, acceso a Villa Traful.

Ruta Nacional 22: en Cutral Co, donde la Secretaría de Emergencia dispone de una base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén.

Ruta Provincial 51 y corredor petrolero: con recorridos en el sector de Mari Menuco y presencia en las rutas provinciales 7, 8 y 67.

Los equipos trabajarán de manera coordinada con la Policía del Neuquén y las autoridades municipales y provinciales competentes, tanto para realizar controles como para brindar asistencia a los conductores.

Tres tramos de rutas permanecen intransitables

La Dirección Provincial de Vialidad informó que tres tramos de rutas provinciales están intransitables para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de agua y barro sobre la calzada.

Se trata de los siguientes sectores:

Ruta Provincial 13: entre Primeros Pinos y Litrán.

Ruta Provincial 23: entre Litrán y Pino Hachado.

Ruta Provincial 8: entre Barreales y El Fósforo.

Desde el organismo advirtieron que los tramos que permanecen cerrados por la acumulación de barro no serán habilitados durante el fin de semana. Para iniciar las tareas de recuperación es necesario esperar a que mejoren las condiciones del terreno, de modo que la maquinaria pesada pueda operar con seguridad y realizar los trabajos de aporte de material.

Rutas con extrema precaución por agua, barro y posibles derrumbes

Además de los sectores intransitables, distintos corredores de Neuquén presentan condiciones que requieren especial atención por la inestabilidad de las calzadas, la acumulación de agua y barro y el riesgo de desmoronamientos.

En la Región de los Lagos, las rutas provinciales 48, 62, 63 y 65 se encuentran transitables con extrema precaución. En estos sectores existe riesgo de desmoronamientos y posibles cortes por desbordes de alcantarillas y cunetas.

En el corredor de Vaca Muerta, las recomendaciones específicas incluyen:

Ruta Provincial 7: la acumulación de agua puede ocultar baches profundos.

Ruta Provincial 6: precaución en Pampa Tril y Barda Castillo por agua, barro y presencia de cortes. También se advierte sobre la inestabilidad de la calzada entre Puesto Hernández y el empalme con la Ruta Nacional 40.

Ruta Provincial 17: entre Añelo y Plaza Huincul, por la calzada asfaltada mojada y la acumulación de agua.

Badén de Carranza: transitable con precaución, sujeto a variaciones según el volumen de agua y sedimentos.

En la zona Centro, se recomienda evitar la circulación por caminos de ripio y accesos debido a la inestabilidad de las calzadas y a la continuidad prevista de las precipitaciones. En tanto, la Ruta Provincial 21, entre El Huecú y El Cholar, requiere extrema precaución por la baja adherencia generada por el agua y el barro.

Recomendaciones para viajar durante el fin de semana largo

Ante el pronóstico meteorológico y el estado de los caminos, los organismos provinciales recomiendan evitar la circulación nocturna y consultar la información actualizada sobre las rutas y los pasos internacionales antes de iniciar cualquier viaje.

También recuerdan que el uso de cadenas es obligatorio para el transporte de cargas y recomiendan que todos los conductores lleven este elemento como medida preventiva. Para quienes deban transitar por sectores comprometidos, aconsejan contar con herramientas de asistencia, como palas y lingas, ante la posibilidad de que los vehículos queden encajados en el barro.

Mientras tanto, personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad continúan trabajando en distintos corredores para atender las contingencias y mejorar las condiciones de circulación.

La principal recomendación es respetar las indicaciones de los equipos de control y no intentar atravesar rutas o sectores señalizados como intransitables, ya que las condiciones pueden cambiar según las precipitaciones y el caudal de agua acumulada.