Un incendio desatado durante la madrugada de este jueves 22 de octubre provocó importantes daños materiales en un complejo habitacional ubicado sobre calle Petróleo al 750, cerca del pasaje Petróleo, en el barrio La Sirena de la ciudad de Neuquén. El fuego destruyó por completo uno de los departamentos y generó momentos de desesperación y angustia entre los damnificados.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, el siniestro se produjo pasadas las 4 de la madrugada, cuando las llamas avanzaron sobre un conjunto que comprende tres viviendas: una casa particular y dos departamentos.

El departamento ubicado en el medio quedó completamente destruido por el avance del fuego. Foto: Mejor Informado.

La unidad ubicada en el medio fue la más afectada y sufrió pérdidas totales. El fuego consumió por completo la propiedad y destruyó todas las pertenencias de la mujer que la alquilaba.

En tanto, la vivienda lindante también sufrió daños por la acción de las llamas, aunque afortunadamente el fuego no llegó a propagarse por completo hacia esa propiedad.

Las llamas alcanzaron la vivienda lindante, que sufrió daños, aunque el fuego no avanzó más. Foto: Mejor Informado.

La mujer que residía en el departamento incendiado fue derivada a un centro de salud debido a los efectos de la inhalación de humo. Según la información disponible, no hubo personas heridas de gravedad y las consecuencias del siniestro fueron principalmente materiales.

La escena estuvo marcada por la angustia tanto del propietario del complejo habitacional como de la inquilina, que perdió todos sus efectos personales en cuestión de minutos.

La mujer que alquilaba el departamento perdió todas sus pertenencias. Foto: Mejor Informado.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Se deberá establecer cómo comenzó el fuego y qué circunstancias provocaron que las llamas avanzaran hasta destruir por completo una de las viviendas.





