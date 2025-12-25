Un importante incendio registrado en la madrugada de este jueves, dejó como saldo una vivienda totalmente destruida y al menos otras tres con daños de consideración en el barrio Balcón de Añelo. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30, en una propiedad ubicada en la zona de MZA 301, y generó gran preocupación entre los vecinos.

Según relataron testigos, el fuego se inició en una casa estilo cabaña que fue rápidamente consumida por las llamas. La intensidad del incendio provocó la pérdida total de la estructura, sin que sus ocupantes pudieran rescatar pertenencias. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron significativas.

El fuego se propagó hacia una vivienda lindera, donde causó grandes daños, y también alcanzó las paredes y parte de la estructura de otras dos casas cercanas. Los residentes del sector fueron despertados por gritos de alarma y el olor a humo, lo que permitió una rápida reacción para evitar consecuencias mayores.

Uno de los vecinos afectados contó que se encontraba durmiendo cuando una vecina lo alertó del incendio. “Me despertaron los gritos, cuando salí ya había mucho fuego. Mi habitación terminó con daños por el calor y el humo”, relató. Otros vecinos colaboraron para asistir a las familias afectadas mientras se evaluaban los daños. Durante las primeras horas de la mañana, se trabajó en la evaluación de las pérdidas y en asegurar las viviendas comprometidas. Las causas del incendio aún no fueron confirmadas y serán materia de investigación.