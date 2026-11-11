Con la llegada de los días más cálidos y el incremento de visitantes en la cordillera, el Municipio de San Martín de los Andes volvió a insistir en una serie de recomendaciones para evitar incendios forestales y de interfase, aquellos que afectan zonas urbanizadas ubicadas dentro o junto a áreas boscosas.

Las autoridades recordaron que gran parte de los incendios que se registran durante el verano tienen origen humano y, por lo tanto, pueden prevenirse con conductas responsables al momento de disfrutar de la naturaleza.

Fuego sólo en lugares habilitados

Entre las principales medidas, se reiteró la prohibición de acampar en sitios no autorizados y la importancia de encender fuego únicamente en espacios especialmente habilitados y señalizados para esa actividad.

Además, en áreas de montaña y senderos sólo está permitido el uso de calentadores portátiles, una medida destinada a reducir el riesgo de focos ígneos en sectores de difícil acceso.

Las autoridades también remarcaron que cualquier fogón debe permanecer bajo supervisión permanente y que nunca se debe abandonar mientras haya brasas o fuego activo.

Cómo apagar correctamente un fogón

Uno de los errores más frecuentes es creer que cubrir el fuego con tierra resulta suficiente para extinguirlo. Sin embargo, desde los organismos de prevención explicaron que la forma segura de apagar un fogón es arrojar abundante agua hasta eliminar por completo cualquier resto de calor.

Como medida adicional, recomiendan acercar la mano a las cenizas para comprobar que estén frías; si todavía se percibe calor, es necesario seguir agregando agua hasta garantizar que el fuego quedó totalmente extinguido.

Basura y colillas, un peligro silencioso

Otra de las recomendaciones apunta al manejo de residuos. Los especialistas piden no arrojar basura al fuego y regresar con todos los desechos generados durante la jornada.

También recuerdan que las colillas de cigarrillos deben apagarse con agua y nunca descartarse sobre el suelo, ya que pueden convertirse en un foco de incendio incluso varias horas después.

Qué hacer ante una columna de humo

Frente a la detección de humo en zonas de vegetación, las autoridades solicitan dar aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia para permitir una respuesta rápida y evitar la propagación del fuego.

Los teléfonos habilitados son Bomberos (100), Protección Civil (103), Parque Nacional Lanín (02972-427210) y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego (0299-412002).

Un índice que se actualiza todos los días

Durante la temporada estival, distintas instituciones elaboran diariamente el Índice de Peligrosidad de Incendios Forestales, una herramienta que permite conocer el nivel de riesgo existente en cada jornada.

El indicador contempla cinco categorías, desde "Bajo" hasta "Extremo", y se confecciona a partir de datos meteorológicos relevados en la estación Chapelco. La información es difundida a través de los canales oficiales del Municipio y de Protección Civil.

Por último, desde el Municipio recordaron que actualmente no está permitida la realización de quemas y reiteraron un mensaje central para residentes y turistas: hacer fuego únicamente en los lugares habilitados y evitar por completo los fogones improvisados, una de las principales causas de incendios durante el verano.