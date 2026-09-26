Gas natural, fibra óptica y nuevas rutas: cómo avanzan las obras que transformarán la infraestructura del norte neuquino

En el norte neuquino, distintas obras de infraestructura avanzan sobre un mismo corredor territorial con intervenciones que abarcan los servicios de gas natural, conectividad digital y rutas. Los trabajos alcanzan a localidades y parajes de la zona de Manzano Amargo, Varvarco, Las Ovejas y sus alrededores.

La extensión de las redes de servicios se apoya en obras ya ejecutadas y en nuevos frentes que buscan ampliar la infraestructura disponible. La construcción de cañerías de gas y el tendido de fibra óptica se desarrollan de manera complementaria con los trabajos viales que atraviesan la región.

La extensión de la red de gas natural incorpora nuevas localidades y mejora el abastecimiento regional.

En el caso del gas natural, la primera etapa del proyecto alcanzó un avance certificado superior al 97 por ciento a agosto de 2026. La infraestructura construida ya comprende diez localidades y parajes: Los Miches, Los Guañacos, Cayanta, Nahueve, Los Carrizos, Bella Vista, Lileo, Los Chacayes, Tierras Blancas y la comunidad Antiñir Pilquiñan.

Una red de gas que avanza hacia nuevas localidades

Para abastecer a estas comunidades fue necesario construir más de 91 kilómetros de cañería y más de 300 nichos y servicios. El sistema incorpora las estaciones reguladoras ERP 1, ERP 2 y ERP 3, mientras que la ERP 4 continúa en ejecución. En conjunto, la infraestructura permitirá abastecer a más de 1.000 vecinos de la zona norte.

Uno de los tramos actualmente en proceso de habilitación se encuentra entre Los Carrizos y Las Ovejas. La cañería ya fue construida y atraviesa las instancias necesarias para su puesta en funcionamiento. La habilitación permitirá avanzar con la conversión de Las Ovejas al suministro de gas natural, localidad que hasta ahora se abastece mediante una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La pavimentación de las rutas provinciales 43 y 54 fortalecerá la conexión vial hacia Varvarco y Manzano Amargo.

Sobre esta infraestructura ya instalada continúan los trabajos para extender la red hacia Manzano Amargo y Varvarco. La expansión forma parte del Plan Gas y se integra a un esquema de obras destinado a ampliar progresivamente la cobertura de gas natural en la provincia.

Fibra óptica sobre el mismo corredor

En paralelo con la infraestructura energética se desarrolla el tendido de una red de telecomunicaciones. El proyecto incorpora fibra óptica para conectar localidades y parajes del norte neuquino y ampliar la infraestructura disponible para los servicios digitales.

Hasta el momento se instalaron más de 73 kilómetros de bitubo y se tendieron más de 67 kilómetros de fibra óptica. El proyecto contempla además otros 54,5 kilómetros de infraestructura troncal, que permitirán extender y reforzar la red existente.

El tendido de fibra óptica amplía la conectividad digital en localidades y parajes del norte neuquino.

El tendido acompaña el crecimiento de la infraestructura de servicios en la región y constituye la base física para ampliar la conectividad destinada a establecimientos y organismos vinculados con educación, salud, seguridad y gestión pública, además de otros usos que requieren conexiones estables.

Pavimento para completar la conexión

El tercer frente de obra corresponde a la infraestructura vial. En la ruta provincial 43 avanzan los trabajos de pavimentación del tramo comprendido entre Las Ovejas y Varvarco. La intervención abarca 18 kilómetros e incluye distintas tareas complementarias.

A este corredor se incorporará la pavimentación de la ruta provincial 54, desde el empalme con la RP 43 hasta Manzano Amargo. El proyecto se encuentra entre las obras priorizadas y atraviesa actualmente una etapa de estudios previos, mientras se gestiona financiamiento externo para su ejecución.

La Ruta 43 y la futura intervención sobre la Ruta 54 completan, junto con las redes de gas y fibra óptica, un conjunto de obras concentradas en un mismo sector del norte neuquino. La infraestructura energética, digital y vial avanza así sobre un territorio donde cada intervención se vincula con la siguiente: las rutas estructuran la conexión entre localidades, mientras las redes amplían la disponibilidad de servicios básicos y telecomunicaciones.