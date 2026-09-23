Huinganco volvió a ser escenario de una jornada que combinó deporte, naturaleza e identidad local con la tercera edición del Trail del Bosque. Más de 120 corredores llegaron desde distintas localidades de Neuquén y otras provincias para participar de una competencia que recorrió algunos de los paisajes característicos de esta localidad del Norte Neuquino.

La propuesta contó con dos distancias, de 6 y 15 kilómetros, atravesando bosques, senderos y distintos paisajes cordilleranos. A la dificultad propia de los circuitos se sumaron las condiciones climáticas, ya que la lluvia y la nieve acompañaron buena parte de los recorridos y convirtieron la jornada en un desafío para los participantes.

La competencia ofreció circuitos de 6 y 15 kilómetros entre bosques, senderos y paisajes cordilleranos.

Más allá de la competencia, el Trail del Bosque también busca recuperar parte de la identidad de Huinganco y reconocer el trabajo de los empleados forestales, cuya fecha conmemorativa es el 27 de septiembre. Desde la organización se planteó al deporte y al contacto con la naturaleza como herramientas para revalorizar esa actividad y fortalecer el vínculo con el territorio.

La organizadora Daniela Barrera destacó el acompañamiento de la gestión municipal encabezada por Luis Sepúlveda y su equipo. El municipio participó tanto en la logística como en distintos puntos del circuito, con integrantes que acompañaron a los corredores en los puestos de hidratación y también formaron parte de la competencia.

Huinganco volvió a poner en escena sus paisajes a través de una propuesta que combina deporte, turismo y naturaleza.

En cuanto a los resultados, en los 15 kilómetros el primer lugar de la clasificación general masculina fue para Marcos Lagos, mientras que en la categoría femenina ganó Gabriela Schneider. En los 6 kilómetros, los ganadores fueron Milton Herrera, en masculino, y Stefanía Liseth Quilán, en femenino. Con cada edición, la competencia busca sumar participantes y mostrar el potencial de Huinganco como destino para quienes buscan recorrer sus bosques y senderos.