Lorena Etcheverry Domeño construyó en Neuquén una trayectoria marcada por la neuropsicología, la docencia y el acompañamiento a familias. Bolivarense de origen, llegó a la ciudad hace 17 años luego de formarse como licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente completar un máster en Neuropsicología en el Hospital Italiano y un doctorado en la Universidad Maimónides.

En diálogo con “La noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550, Etcheverry Domeño brindó detalles sobre su profesión y repasó parte del camino que recorrió desde sus primeros años de formación hasta consolidarse en Neuquén. Según explicó, cuando llegó a la ciudad había pocos profesionales especializados en su área, mientras que su trabajo como docente en universidades públicas y privadas también le permitió vincularse con la comunidad.

La profesional habló en “La noche cae, la radio se enciende” por AM550 sobre su trayectoria y especialización.

Uno de los ejes de su actividad está relacionado con la evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva. Actualmente se desempeña como directora técnica del Centro San Rafael, institución que ofrece servicios de evaluación neuropsicológica, estimulación y rehabilitación cognitiva, además de acompañamiento a familias.

A su labor profesional se suma su participación en Alma Comahue, una asociación sin fines de lucro que trabaja con familiares de personas con Alzheimer y otras demencias. Etcheverry Domeño explicó que uno de sus principales objetivos es acompañar a quienes tienen a su cargo el cuidado de un familiar y brindar herramientas para atravesar esos procesos. En una entrevista anterior, señaló que la asociación llegó a acompañar a unas 70 familias.

En 2023 fue distinguida por unanimidad como Ciudadana Ilustre de la ciudad de Neuquén.

Ese recorrido también fue reconocido por la ciudad de Neuquén. En septiembre de 2023, el Concejo Deliberante la distinguió por unanimidad como Ciudadana Ilustre, destacando su aporte a la comunidad y el trabajo que desarrolla junto a las familias de personas con diagnósticos de demencia. Al referirse a aquel reconocimiento, Etcheverry Domeño contó que tomó verdadera dimensión de lo que significaba recién cuando tuvo que presentarse ante el Concejo.

Más allá de su carrera profesional, la neuropsicóloga mantiene un fuerte vínculo con Bolívar, donde nació y cursó sus primeros estudios. En ese sentido, durante la entrevista destacó que conserva sus raíces y dejó abierta la posibilidad de colaborar con su ciudad de origen desde sus conocimientos y profesión, una forma de mantener presente el lugar donde comenzó su historia.