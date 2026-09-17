Neuquén busca impulsar el cultivo comercial de hongos comestibles como una nueva alternativa para diversificar emprendimientos y actividades productivas. A través del Centro PyME-ADENEU, se abrió la inscripción al curso presencial “Cultivo comercial de hongos comestibles sobre sustrato - Nivel 1”, destinado a quienes quieran conocer las posibilidades de producción de gírgolas.

La capacitación se realizará el viernes 25 de septiembre, de 12.30 a 16, en el auditorio del Centro PyME-ADENEU, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén. La iniciativa busca acompañar una actividad que viene creciendo a nivel nacional, con un incremento estimado del consumo del 6% anual, impulsado por nuevas tendencias vinculadas a la alimentación consciente y el interés por productos frescos y de alto valor nutricional.

El Centro PyME-ADENEU brindará una capacitación sobre producción comercial de hongos comestibles.

Uno de los principales atractivos del cultivo de hongos es que puede desarrollarse tanto en ámbitos rurales como urbanos, debido a su corto ciclo de producción y bajo requerimiento de espacio físico. Desde el organismo provincial también destacan su potencial de rentabilidad y el rápido recupero de la inversión como factores que pueden resultar de interés para nuevos emprendimientos.

La actividad también tiene un componente ambiental. El cultivo permite utilizar residuos orgánicos de origen vegetal como sustrato, transformándolos en un alimento con proteínas, minerales, vitaminas y otros compuestos bioactivos. De esta manera, la propuesta busca vincular el desarrollo productivo con prácticas relacionadas con la economía circular y la sustentabilidad.

La capacitación se realizará el 25 de septiembre en el auditorio del Centro PyME-ADENEU.

Durante el curso se abordarán aspectos vinculados con la biología de los hongos, la selección de especies y cepas de acuerdo con las condiciones locales, el proceso productivo completo y las alternativas para comercializar hongos frescos y procesados. La capacitación requiere inscripción previa y está dirigida especialmente a productores y emprendedores interesados en incorporar esta actividad.

Las personas interesadas pueden consultar el programa y realizar la inscripción a través del Campus de Capacitación del Centro PyME-ADENEU. La propuesta apunta a generar conocimientos para que el cultivo de gírgolas pueda transformarse en una alternativa productiva con posibilidades de desarrollo en Neuquén.