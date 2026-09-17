¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Una alternativa productiva

Hongos comestibles: una nueva oportunidad de negocio que buscan impulsar en Neuquén

El Centro PyME-ADENEU abrió las inscripciones para una capacitación presencial. El sector registra un crecimiento sostenido y suma demanda entre nuevos consumidores. También se presenta como una actividad de bajo requerimiento de espacio y enfoque sustentable.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 00:35
PUBLICIDAD
El cultivo de gírgolas busca convertirse en una nueva alternativa productiva en Neuquén.

Neuquén busca impulsar el cultivo comercial de hongos comestibles como una nueva alternativa para diversificar emprendimientos y actividades productivas. A través del Centro PyME-ADENEU, se abrió la inscripción al curso presencial “Cultivo comercial de hongos comestibles sobre sustrato - Nivel 1”, destinado a quienes quieran conocer las posibilidades de producción de gírgolas.

La capacitación se realizará el viernes 25 de septiembre, de 12.30 a 16, en el auditorio del Centro PyME-ADENEU, ubicado en Sarmiento 802 de la ciudad de Neuquén. La iniciativa busca acompañar una actividad que viene creciendo a nivel nacional, con un incremento estimado del consumo del 6% anual, impulsado por nuevas tendencias vinculadas a la alimentación consciente y el interés por productos frescos y de alto valor nutricional.

El Centro PyME-ADENEU brindará una capacitación sobre producción comercial de hongos comestibles.

Uno de los principales atractivos del cultivo de hongos es que puede desarrollarse tanto en ámbitos rurales como urbanos, debido a su corto ciclo de producción y bajo requerimiento de espacio físico. Desde el organismo provincial también destacan su potencial de rentabilidad y el rápido recupero de la inversión como factores que pueden resultar de interés para nuevos emprendimientos.

La actividad también tiene un componente ambiental. El cultivo permite utilizar residuos orgánicos de origen vegetal como sustrato, transformándolos en un alimento con proteínas, minerales, vitaminas y otros compuestos bioactivos. De esta manera, la propuesta busca vincular el desarrollo productivo con prácticas relacionadas con la economía circular y la sustentabilidad.

La capacitación se realizará el 25 de septiembre en el auditorio del Centro PyME-ADENEU.

Durante el curso se abordarán aspectos vinculados con la biología de los hongos, la selección de especies y cepas de acuerdo con las condiciones locales, el proceso productivo completo y las alternativas para comercializar hongos frescos y procesados. La capacitación requiere inscripción previa y está dirigida especialmente a productores y emprendedores interesados en incorporar esta actividad.

Las personas interesadas pueden consultar el programa y realizar la inscripción a través del Campus de Capacitación del Centro PyME-ADENEU. La propuesta apunta a generar conocimientos para que el cultivo de gírgolas pueda transformarse en una alternativa productiva con posibilidades de desarrollo en Neuquén.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD