El impactante accidente en Covisal: un Bora cayó por la ladera y su conductor sobrevivió

Un espectacular siniestro vial se registró durante la noche de este viernes 2 de octubre en San Martín de los Andes, cuando un Volkswagen Bora cayó por un barranco en la subida al barrio Covisal. El vehículo terminó desbarrancando por la ladera de la montaña y su único ocupante logró sobrevivir al fuerte impacto.

Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba por un tramo de la subida a Covisal y salió de la calzada. El Bora terminó descendiendo por la pronunciada ladera, en un sector de difícil acceso.

Tras recibir el alerta, se desplegó un importante operativo de emergencia. Personal policial, Bomberos y equipos médicos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trabajaron en forma conjunta para llegar hasta el lugar donde había quedado el vehículo y rescatar al conductor.

El hombre presentaba diversos traumatismos producto del impacto, con una mayor afectación en la zona de la cabeza. Recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado para realizarle una evaluación integral.

La caída generó preocupación por la peligrosidad del sector y por la magnitud del despiste. Sin embargo, y pese a la espectacularidad del siniestro, el conductor sobrevivió y las lesiones informadas inicialmente no revestirían la gravedad que tuvieron otros accidentes registrados anteriormente en esa misma zona.

El tramo de la ladera donde ocurrió el hecho ya fue escenario de otros siniestros viales en los últimos meses. En tanto, peritos viales trabajan para establecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control del Volkswagen Bora.