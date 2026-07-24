"Queremos fortalecer la doble profesionalidad": abren la inscripción al nuevo profesorado para docentes de escuelas técnicas en Neuquén

El Consejo Provincial de Educación (CPE) abrirá el próximo lunes 27 de julio la matriculación para el nuevo Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (PETP), una carrera gratuita destinada a docentes y directivos de escuelas técnicas y agropecuarias de Neuquén que ejercen la docencia sin contar con título docente. La propuesta tendrá una duración de tres años y comenzará a dictarse el 4 de septiembre.

La referente jurisdiccional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Jazmín Bellosi, destacó en diálogo con La Primera Mañana, por AM550, que la creación del profesorado representa "un paso necesario histórico para fortalecer la carrera de los docentes y las docentes de las técnicas". Explicó que actualmente muchos profesionales egresados de escuelas técnicas, institutos superiores o universidades enseñan en establecimientos de la modalidad gracias a sus títulos de base, pero nunca tuvieron la posibilidad de realizar una formación pedagógica específica.

"Queremos otorgarle el título docente a esos profesionales y fortalecer su doble profesionalidad, que caracteriza a la educación técnica", sostuvo Bellosi.

En ese sentido, remarcó que la nueva carrera busca brindar una trayectoria especializada que contemple el contexto actual de la educación técnica, el nuevo diseño curricular y la vinculación de las escuelas con el sector productivo, además de aportar herramientas pedagógicas para el trabajo cotidiano en el aula.

El nuevo profesorado fortalecerá la formación pedagógica y otorgará título docente a profesionales de escuelas técnicas neuquinas. Foto: archivo.

El profesorado fue creado mediante la Resolución Nº 1277/2026 del CPE y está dirigido exclusivamente a quienes actualmente se desempeñan en EPET y EPEA de la provincia sin título docente, aunque posean un título técnico secundario, superior o universitario afín a las especialidades de la modalidad.

Clases híbridas

La cursada combinará instancias virtuales con encuentros presenciales intensivos cada 15 días y prácticas totalmente presenciales, que se desarrollarán en tres sedes: Añelo, Plaza Huincul y San Martín de los Andes.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 10 de agosto mediante un formulario online. Debido a que los cupos son limitados, el ingreso se definirá por orden de mérito, teniendo en cuenta la antigüedad de los aspirantes dentro de la educación técnica provincial.

El plan de estudios contempla una carga horaria de 1.792 horas y pone el foco en la relación entre ciencia, tecnología, producción y ambiente, la actualización técnica, el trabajo interdisciplinario y la formación situada en las escuelas, con el objetivo de fortalecer la enseñanza en un sector clave para el desarrollo productivo de Neuquén.

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