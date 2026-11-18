El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, confirmó que buscará un nuevo mandato al frente del municipio en las elecciones del 14 de febrero de 2027. El jefe comunal competirá nuevamente con el respaldo del partido Comunidad, en el espacio político que conduce el gobernador Rolando Figueroa.

Madueño manifestó su satisfacción por la posibilidad de continuar al frente del Ejecutivo municipal y defendió el trabajo realizado desde que asumió. Según sostuvo, su administración consiguió ordenar las cuentas y el funcionamiento del municipio juninense, además de avanzar en buena parte de los compromisos que había asumido durante la campaña anterior.

El intendente aseguró que ya cumplió más del 85% de los objetivos incluidos en su plataforma de gobierno y consideró que llega a esta nueva instancia electoral con tranquilidad por el trabajo desarrollado junto a su equipo.

Las definiciones fueron realizadas durante una entrevista radial, donde también repasó las dificultades que encontró al asumir, las diferencias con la administración anterior y los proyectos que pretende impulsar si consigue un segundo mandato.

Madueño defendió su gestión y cuestionó a la administración anterior

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación que encontró al llegar al municipio. Madueño afirmó que necesitó más de dos años para ordenar la estructura administrativa y cuestionó las modalidades de contratación que, según describió, funcionaban durante la gestión anterior (por Carlos Corazini).

En ese contexto, aseguró que debió desvincular a unas 1.200 personas que estaban relacionadas con el municipio mediante distintas modalidades de contratación y que, de acuerdo con su explicación, cobraban sin cumplir tareas efectivas.

También se refirió al programa de entrenamiento laboral, que llegó a tener cerca de 900 participantes y que actualmente, según precisó, cuenta con aproximadamente 278 personas.

"Nos llevó dos años largos poder poner orden, pero hecho todo eso hoy nos da la posibilidad de poder volver a soñar en Junín de los Andes, de ser creíble como un municipio", expresó en el programa Vuelta con Vos, que se emite en Radio Con Vos Neuquén.

Madueño también marcó diferencias con la anterior administración provincial (que encabezaba Omar Gutiérrez) y destacó el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa. Entre los temas que mencionó estuvieron las obras educativas, las soluciones habitacionales, el pavimento y las becas Gregorio Álvarez.

Más pavimento, uno de los objetivos para un segundo mandato

Al hablar de los proyectos que le gustaría concretar si consigue la reelección, Madueño puso el foco en la infraestructura urbana de Junín de los Andes. El intendente señaló que alrededor del 80% de las calles de la localidad todavía son de ripio. Consideró que esa situación representa una de las principales deudas pendientes para una ciudad con fuerte proyección turística y que, además, tiene un lugar histórico dentro de la provincia de Neuquén.

Entre sus aspiraciones para una eventual segunda gestión mencionó la posibilidad de avanzar con cinco nuevas cuadras de pavimento. Aunque destacó el nivel de cumplimiento de su actual plataforma electoral, reconoció que todavía quedan proyectos por desarrollar y que la infraestructura vial será uno de los ejes de continuidad de su administración.

La campaña electoral y una agenda cargada para febrero

Madueño también se refirió al calendario electoral y consideró que una campaña breve permite reducir los gastos destinados a la actividad proselitista. Además, sostuvo que la fecha de los comicios permitirá identificar a quienes tienen un verdadero compromiso con el desarrollo de Junín de los Andes.

Febrero será, además, un mes de intensa actividad para la localidad. A las elecciones municipales se sumarán la Fiesta del Puestero, el Carnaval del Pehuén, que celebrará sus 40 años, y el aniversario de Junín de los Andes, previsto para el 15 de febrero, 24 horas después de la votación.

En materia turística, el intendente habló sobre los preparativos para la temporada de verano y las dificultades que puede generar el fenómeno de El Niño a la hora de planificar actividades. En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar preventivamente con los organismos competentes y evitar situaciones de riesgo para residentes y visitantes.

Con su candidatura confirmada por Comunidad, Madueño buscará que los vecinos de Junín de los Andes respalden la continuidad de su gestión. La elección del 14 de febrero será una instancia clave para definir quién conducirá el municipio durante los próximos cuatro años.