El Gobierno de Neuquén lanzó la tercera Encuesta Provincial de Inquilinos, una iniciativa que busca conocer en profundidad la situación de las personas que alquilan una vivienda en todo el territorio provincial. El relevamiento permitirá identificar los principales obstáculos para acceder a un alquiler, afrontar los gastos mensuales y sostener la continuidad habitacional.

La convocatoria se realiza a través del Monitor de Alquileres y está dirigida a quienes actualmente alquilan una propiedad. El formulario se encuentra disponible desde el 1 de noviembre y podrá completarse hasta el 20 de diciembre inclusive. La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, junto con la Dirección de Tecnología e Innovación.

El relevamiento busca identificar los principales obstáculos para acceder a una vivienda y sostener el pago mensual.

Entre los aspectos que contempla la encuesta se encuentran las condiciones de acceso a una vivienda, los requisitos que se exigen para ingresar al mercado inmobiliario y los costos asociados al alquiler. También busca conocer cuánto esfuerzo económico representa mantener una vivienda alquilada, además de detectar situaciones de endeudamiento y dificultades para cumplir con los pagos.

Otro de los objetivos es identificar los factores que pueden poner en riesgo la permanencia de las familias en sus hogares. La información permitirá reconocer las particularidades de cada localidad y construir un diagnóstico más preciso sobre las condiciones habitacionales de los inquilinos neuquinos.

Los datos permitirán conocer los requisitos exigidos para alquilar y el esfuerzo económico que representa mantener una vivienda.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los resultados servirán como base para orientar políticas públicas destinadas a mejorar la transparencia y las condiciones de acceso y permanencia en una vivienda alquilada. La participación de quienes alquilan será clave para reunir información actualizada sobre las dificultades que atraviesan y las necesidades de cada sector.