En medio de un paquete de medidas destinadas a aliviar la presión impositiva en la ciudad, la Municipalidad de Neuquén incorporó un beneficio poco habitual: los inquilinos podrán solicitar directamente un descuento del 50% en las tasas retributivas, sin necesidad de que el trámite lo realice el propietario del inmueble.

La medida fue incluida dentro de las ordenanzas aprobadas este jueves por el Concejo Deliberante, a partir de proyectos presentados por el intendente Mariano Gaido con el objetivo de aliviar la carga fiscal en distintos sectores de la ciudad.

El beneficio apunta especialmente a quienes alquilan viviendas o locales y muchas veces no podían acceder a este tipo de descuentos porque las tasas estaban asociadas al titular del inmueble. Ahora, el trámite podrá realizarse de manera directa y digital a través de la plataforma municipal Muni Express.

Para acceder al beneficio, el inquilino deberá ingresar al sistema y cargar el contrato de alquiler, lo que permitirá validar la relación locativa y aplicar automáticamente el descuento del 50%.

La medida busca dar mayor equidad en el sistema tributario municipal, permitiendo que quienes efectivamente afrontan el costo de vivir o trabajar en un inmueble puedan acceder al beneficio sin depender de la gestión del propietario.

Un paquete de alivio fiscal para comerciantes y vecinos

El paquete de ordenanzas fue presentado por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien explicó que las medidas buscan acompañar al sector productivo y simplificar el sistema tributario local.

“Son iniciativas que tienen que ver con la disminución o eliminación de impuestos, fundamentalmente destinados al sector comercial e industrial de nuestra ciudad”, señaló el funcionario.

Entre los principales beneficios aprobados se destacan:

Licencia comercial gratuita por 12 meses para nuevos comercios que se habiliten en la ciudad.

20% de descuento en la licencia comercial para negocios ya existentes mediante trámite digital.

Eliminación de nuevas tasas municipales, que eleva a 52 el total de tributos eliminados.

Exención de licencia comercial para comercios ubicados en la Gran Avenida mientras duren las obras en ese sector.

Ocho meses sin pagar patente para autos cero kilómetro comprados en concesionarios de la ciudad.

También habrá descuentos para propietarios de terrenos

Dentro del paquete fiscal también se incluyeron beneficios vinculados a terrenos baldíos.

La normativa establece una reducción del 50% en la tasa para baldíos en general dentro de la ciudad. Además, el descuento llega hasta el 70% para propietarios que tengan un solo lote de hasta 600 metros cuadrados dentro del ejido urbano.

Según explicó Schpoliansky, la medida busca corregir distorsiones que se habían generado en la tarifaria del año anterior y dar una respuesta a vecinos que compraron terrenos con la intención de construir, pero que todavía no pudieron hacerlo por el contexto económico.

Cómo acceder a los beneficios

Gran parte de los beneficios aprobados podrán gestionarse de manera digital mediante la plataforma municipal Muni Express.

En el caso del descuento para comercios, el sistema permite aplicar el beneficio simplemente marcando la opción “soy comercio neuquino”.

Para los inquilinos, en tanto, el procedimiento consiste en cargar el contrato de alquiler en el sistema, lo que habilita automáticamente la aplicación del descuento en las tasas.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es simplificar los trámites, reducir costos y acompañar la actividad económica de la ciudad, en un contexto complejo para el comercio y las familias.