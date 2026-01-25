En Neuquén comenzó a tomar fuerza un reclamo que apunta directamente al corazón del mercado de alquileres. Organizaciones de inquilinos impulsan que la comisión inmobiliaria deje de ser pagada por quienes alquilan y pase a ser asumida por los propietarios, al considerar que se trata de un costo injusto que profundiza la desigualdad en el acceso a la vivienda.

El planteo es encabezado por Inquilinos Agrupados Neuquén, con el acompañamiento de la Federación de Inquilinos Nacional y otros espacios vinculados a la defensa del derecho a la vivienda. La propuesta parte de una realidad extendida: al momento de firmar un contrato, los inquilinos deben afrontar gastos iniciales que equivalen a varios meses de salario, entre ellos honorarios inmobiliarios que, según sostienen, corresponden a un servicio contratado por el dueño del inmueble.

Desde el sector explican que las inmobiliarias trabajan para los propietarios, administran sus bienes, representan sus intereses y gestionan los contratos. Sin embargo, el costo de ese servicio termina recayendo sobre el inquilino, que ya se encuentra en una posición económica más frágil.

En diálogo con la Redacción de MejorInformado.com , el referente de Inquilinos Agrupados Neuquén, Federico Prior señaló que "es un tema injusto por un lado, pero también se generan muchos abusos y cada vez más".

"Regularlos, reglamentarlos, sería algo importante", expresó Prior, al tiempo que recordó: "la Ley que regula los honorarios profesionales de Martilleros públicos y Corredores, -Ley N° 2538- es a nivel provincial, es decir que la modificación se tendría que hacer en la Legislatura".

Prior remarcó que este esquema “traslada un gasto que no corresponde a quien busca una vivienda para vivir, sino a quien obtiene una renta por ese inmueble”. En la misma línea, Lorena Krause advirtió que alquilar se ha convertido en una barrera económica cada vez más difícil de superar, y sostuvo que la comisión “debe pagarla quien contrata el servicio: el propietario”.

El reclamo no surge en el vacío. Existen antecedentes concretos: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 2017, y en la provincia de La Pampa, desde 2018, las comisiones inmobiliarias no pueden ser cobradas a los inquilinos, sin que ello haya generado los efectos negativos que advertía el sector inmobiliario.

Desde la Federación de Inquilinos Nacional, su presidente Gervasio Muñoz recordó que, cuando se impulsó esta medida en CABA, se argumentaba que el costo sería trasladado a los precios de los alquileres. “Eso no ocurrió. Los propios relevamientos del mercado lo demuestran. Si la inmobiliaria trabaja para el rentista, que el rentista pague el servicio”, afirmó.

La iniciativa busca abrir el debate público en Neuquén y poner en discusión un esquema que impacta de lleno en la economía de miles de familias. En un contexto de alquileres cada vez más caros y salarios que no acompañan, el acceso a la vivienda vuelve a quedar en el centro de la disputa social.