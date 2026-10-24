Las lluvias intensas y la crecida de ríos y arroyos obligaron a reforzar la asistencia aérea en distintos puntos de Neuquén, donde algunos caminos quedaron difíciles de transitar y varias familias rurales necesitan ayuda. Los operativos incluyen traslados sanitarios, evacuaciones preventivas y entrega de alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales.

El despliegue reúne a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Protección Civil, la Dirección Provincial de Aeronáutica, equipos de salud, autoridades locales y organismos nacionales. Las tareas avanzan según las condiciones meteorológicas y las ventanas de buen tiempo que permiten volar con seguridad.

Los vuelos sanitarios refuerzan la atención en Rincón de los Sauces

Uno de los operativos conecta Neuquén capital con Rincón de los Sauces para sostener la atención médica, ante las complicaciones que el temporal genera en la circulación terrestre. El dispositivo contempla el traslado de un paciente con fractura de cadera desde el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón hasta el hospital de esa localidad, con acompañamiento de personal de enfermería y el envío de insumos médicos.

Los equipos provinciales coordinan traslados y medidas preventivas según el estado del tiempo y de los accesos.

Además, un segundo vuelo llevó a un chofer de Rincón de los Sauces y suministros sanitarios para reforzar el abastecimiento. Estas conexiones buscan asegurar la disponibilidad de recursos médicos mientras persisten las dificultades para viajar por tierra.

Un helicóptero lleva ayuda a parajes y comunidades rurales

En el paraje Piedra Pintada, en el departamento Collón Curá y cerca de Piedra del Águila, un operativo asiste a familias de la comunidad mapuche Ancatruz. La aeronave pertenece al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y quedó disponible tras las gestiones con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), cuyo director ejecutivo, Santiago Hardie, facilitó el recurso para ampliar la respuesta en la provincia.

El helicóptero permite acercar atención sanitaria y suministros básicos a sectores con accesos complicados. En las tareas participan un enfermero del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), la doctora Gabriela Leguizamón, directora del Hospital de Piedra del Águila; Sergio Epullán, delegado regional del Limay; y personal de Manejo del Fuego proveniente de Junín de los Andes.

La asistencia también llegó a Bajada de los Molles, en jurisdicción de Puente Picún, donde los equipos evacuaron preventivamente a una pareja de adultos mayores. Ambos fueron trasladados por aire hasta la comuna y se encontraban en buen estado de salud, mientras continuaban los vuelos para llevar alimentos, agua, medicamentos y forraje a los pobladores.

El despliegue incluye además el traslado de personas que no pueden cruzar cursos de agua por el aumento del caudal. Las tareas se coordinan con Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún, quien colabora en la identificación de las familias y los sectores que requieren asistencia prioritaria.

Paso Aguerre coordina medidas para prevenir nuevas emergencias

En Paso Aguerre, las autoridades mantuvieron una reunión para evaluar las condiciones de la zona y definir acciones preventivas ante posibles nuevos riesgos. Del encuentro participaron Marcelo Pino, presidente de la Comisión de Fomento, y José Bustos, integrante de Defensa Civil.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento meteorológico y la coordinación con los organismos que intervienen en cada localidad. Los vuelos continuarán cuando el clima y las condiciones de seguridad lo permitan, con prioridad en la atención sanitaria, el abastecimiento de las familias aisladas y la respuesta a las necesidades urgentes de las comunidades rurales de Neuquén.