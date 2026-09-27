El último domingo de septiembre llegará con escenarios muy diferentes en Neuquén. Mientras el centro y norte provincial presentarán condiciones relativamente estables, con nubosidad variable y temperaturas frescas, la cordillera sur seguirá afectada por un sistema de precipitaciones que dejará lluvias de variada intensidad en la zona de los lagos.

La situación más destacada se concentrará en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, donde continúan vigentes las condiciones de inestabilidad que afectan a la región andina. Las precipitaciones podrían acumular importantes registros durante la jornada, especialmente en sectores de montaña y áreas cercanas a la cordillera.

Neuquén capital: domingo fresco y con nubosidad variable

La capital neuquina tendrá una jornada sin fenómenos significativos. Se espera cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y viento leve a moderado del sector oeste.

La temperatura arrancará fría por la mañana, con una mínima cercana a los 4°C, mientras que por la tarde alcanzará una máxima de 18°C, ofreciendo condiciones agradables para actividades al aire libre.

Zapala: mañana fría y tarde templada

En la zona centro de la provincia se mantendrá el tiempo estable. El cielo se presentará parcialmente nublado, con períodos de mayor cobertura nubosa hacia la tarde.

La ciudad registrará una mínima de 1°C durante las primeras horas del día y una máxima de 15°C por la tarde. El viento no tendrá gran protagonismo.

Chos Malal: estabilidad en el norte neuquino

El norte provincial también disfrutará de una jornada tranquila, con nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, con viento moderado y buenas condiciones para transitar rutas y realizar actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: lluvias persistentes durante gran parte del día

La localidad cordillerana será una de las más afectadas por el ingreso de humedad desde el Pacífico. Se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte en distintos momentos de la jornada.

Las precipitaciones podrían reducir la visibilidad en rutas de montaña y generar acumulaciones de agua en sectores bajos. La temperatura oscilará entre una mínima de 5°C y una máxima de 11°C.

Villa La Angostura: la lluvia será protagonista

Villa La Angostura continuará bajo condiciones de inestabilidad, con lluvias persistentes y períodos de mayor intensidad durante el domingo.

Las autoridades recomiendan circular con precaución en caminos y senderos debido a la posibilidad de sectores resbaladizos y baja visibilidad. La temperatura se mantendrá baja, con una mínima de 4°C y una máxima de 10°C.

Un cierre de septiembre con dos realidades climáticas

El contraste será la principal característica de este domingo en Neuquén. Mientras el Alto Valle, el centro y el norte provincial tendrán condiciones relativamente estables, la cordillera sur seguirá bajo el impacto de un episodio de lluvias que se convertirá en el fenómeno meteorológico más relevante de la jornada, especialmente en San Martín de los Andes y Villa La Angostura.