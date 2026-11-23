Una situación que pudo terminar en una tragedia se registró este domingo en la Costanera de San Martín de los Andes, cuando una luminaria colocada hace apenas unos días cayó sobre una mujer que circulaba por el paseo. El hecho habría ocurrido a raíz del viento que soplaba en la zona y generó preocupación por la seguridad de las instalaciones.

Tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia con intervención de personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que asistió a la mujer en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo para recibir atención médica. Por el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

El SIEN asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Ramón Carrillo.

A partir de este episodio se espera conocer qué medidas tomará el Municipio sobre las demás luminarias instaladas a lo largo del paseo y si se llevarán adelante revisiones para prevenir nuevos incidentes.

Mientras se aguarda información sobre la evolución de la mujer, la Policía intentaba cotejar las cámaras de seguridad del sector para reconstruir lo ocurrido. El hecho sucedió a pocos metros del cartel corpóreo de San Martín de los Andes, en una zona muy concurrida por vecinos y turistas, y volvió a encender la alarma sobre la seguridad de las instalaciones públicas.