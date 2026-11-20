Ubicada sobre el corredor de la Ruta Nacional 40 y a 21 kilómetros de su aeropuerto, San Martín de los Andes ofrece propuestas turísticas durante las cuatro estaciones del año. El destino neuquino combina playas sobre el lago Lácar, pesca deportiva, senderismo.

Qué hacer en San Martín de los Andes: playas, pesca y deportes de nieve

En primavera y verano, San Martín de los Andes concentra su actividad al aire libre en las playas Catritre y Yuco, el lago Lolog, Villa Quila Quina y circuitos de trekking como el Sendero Huella Andina.

Los visitantes que recorren San Martín de los Andes durante los meses cálidos realizan cabalgatas, mountain bike, observación de aves y deportes náuticos como canotaje, kayak, rafting y navegación a vela.

La pesca deportiva convoca a aficionados en las modalidades fly casting, trolling y spinning sobre los ríos Caleufú, Hermoso, Collón Curá, Meliquina, Aluminé y Quilquihue, donde habitan ejemplares de truchas arco iris, marrón y fontinalis.

San Martín de los Andes: qué hacer en el lago Lácar y cómo llegar por Ruta 40 o avión

Paseos urbanos, miradores y museos en la cordillera neuquina

Dentro del casco urbano de San Martín de los Andes, los paseos principales recorren la costanera del lago Lácar, las casas de té de gastronomía cordillerana y circuitos históricos de montaña.

La oferta cultural de San Martín de los Andes incluye el Museo Municipal Primeros Pobladores y el Museo La Pastera, espacio dedicado a la figura de Ernesto "Che" Guevara.

Para obtener vistas panorámicas de la ciudad y la cordillera neuquina, los senderos de caminata conducen hasta los miradores Bandurrias y Arrayán, además de permitir excursiones hacia la Reserva Centenario y el Paso Hua Hum.

Cómo llegar a San Martín de los Andes por Ruta 40 o en avión y datos útiles

El acceso aéreo a San Martín de los Andes se realiza a través del Aeropuerto Chapelco, ubicado a 21 kilómetros de la ciudad sobre la Ruta Nacional 40, con vuelos regulares de cabotaje.

Quienes viajan en automóvil hacia San Martín de los Andes pueden ingresar por la Ruta Nacional 40 desde Zapala o tomar las Rutas Nacionales 237 y 234 desde Piedra del Águila.