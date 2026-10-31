“Malvinas nos une”: la historia de las mujeres que acompañaron a los veteranos y rompieron el silencio en Neuquén

Durante mucho tiempo, la historia de Malvinas se contó principalmente a través de quienes combatieron en las islas. Sin embargo, detrás de cada veterano hubo también madres, novias, esposas e hijas que atravesaron la incertidumbre de la guerra, acompañaron el regreso y sostuvieron durante décadas una memoria que no siempre encontró espacio para ser escuchada.

Esa es una de las historias que recupera Malvinas nos une: la familia neuquina, el documental dirigido por Aymará Rovera que se estrenará el lunes 2 de noviembre, a las 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del auditorio.

Entre las voces que forman parte de la producción está la de Mirna Eliana Arbert, compañera de vida de Francisco “Pepe” Sánchez, veterano de la Guerra de Malvinas y expresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén. Su testimonio reconstruye una experiencia atravesada por la espera, el silencio, la construcción de una familia y el compromiso con la memoria colectiva.

“Yo me conozco con Pepe en el verano del '82, cuando vuelve de la guerra. Nos ponemos de novios”, recordó Mirna durante una entrevista con AM550. Tenía apenas 15 años y trabajaba como cadete en la Escribanía General de Gobierno de Neuquén.

Una historia de amor atravesada por la guerra

Mirna no se enteró por Pepe de que había sido enviado a Malvinas. La noticia llegó a través de la madre de él, a quien visitaba en la tienda donde trabajaba. En aquellos años, sin teléfonos ni comunicaciones directas, las noticias eran escasas y la incertidumbre marcaba la vida cotidiana de las familias. “Ella no tenía muchas noticias, sinceramente. Escuchábamos todos lo mismo, nada más”, recordó.

Cuando Pepe regresó, retomaron la relación y ya no se separaron. Él volvió a Neuquén, consiguió trabajo como mecánico y poco después se casaron. Formaron una familia y tuvieron una hija, pero la guerra quedó durante mucho tiempo como un tema difícil de abordar. “Él no hablaba. Te diría que no se habló por los primeros diez años”, contó Mirna sobre el silencio que atravesó la vida de su marido y de muchos de sus compañeros.

El regreso tampoco fue sencillo. Según recordó, los excombatientes debieron enfrentar una sociedad que muchas veces los estigmatizaba y que llegó a referirse a ellos como “los locos de la guerra”. La falta de reconocimiento y las dificultades para reinsertarse laboral y socialmente marcaron aquellos primeros años.

“Cuando íbamos a algún lugar no se hablaba porque estaban locos. Entonces, como que nosotros nos callábamos ese tema”, relató.

En ese contexto, la creación de los centros de veteranos resultó fundamental para construir espacios de encuentro, acompañamiento y reconocimiento. También permitió que las familias encontraran una forma de participar y de hacer visible una historia que durante demasiado tiempo permaneció relegada.

Francisco Sánchez, expresidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Neuquén. “Después de su regreso de Malvinas, él no hablaba. Te diría que no se habló por los primeros diez años”, contó Mirna sobre el silencio que atravesó la vida de su marido. .

El trabajo silencioso de las mujeres

En Malvinas nos une, las mujeres no aparecen solamente como testigos de lo que vivieron sus compañeros. Sus voces permiten reconstruir el papel que desempeñaron en la organización de los veteranos, en las actividades de difusión y en el acompañamiento cotidiano. “Nosotras éramos las que hacíamos escarapelas, las que hacíamos los folletos cuando ellos desfilaban”, recordó Mirna. La tarea comenzó de manera tímida, sin saber cómo reaccionaría la sociedad frente a esas iniciativas, pero con el tiempo se transformó en una parte fundamental del trabajo colectivo.

La emoción continúa presente en cada acto. Mirna contó que acompaña los desfiles junto a los veteranos y que, cuando escucha los aplausos del público, no puede evitar conmoverse. “Yo siempre digo: si yo siento esto, que no fui, lo que les debe pasar a ellos”, expresó.

Desde hace años participa de las actividades del Centro de Veteranos, entre ellas los izamientos de la bandera y las iniciativas solidarias. Durante el invierno, por ejemplo, las familias colaboran con la preparación y distribución de chocolate, mientras que también realizan tareas de asistencia y acompañamiento.

Una de las labores menos visibles es la ayuda a las mujeres que pierden a sus compañeros. Mirna contó que las orienta con los trámites vinculados a las pensiones y procura estar presente en un momento especialmente difícil.

“Cada vez hay más viudas. Las ayudo con el tema de la pensión porque ellas están en un momento en que alguien tiene que estar”, explicó.

Una memoria que también se transmite a los hijos

La historia de Mirna y Pepe también está atravesada por la experiencia de su hija, que creció en un entorno donde los veteranos y sus familias formaban parte de la vida cotidiana. Para ella era normal compartir reuniones, organizar actividades y colaborar con el Centro de Veteranos. Sin embargo, al comenzar la escuela primaria descubrió que esa realidad no era la misma para todos.

“Ella cuenta que para ella era normal convivir con veteranos de guerra, pero cuando empieza la escuela se da cuenta de que la gente común no vivía eso”, relató Mirna.

Mirna junto a algunas de las compañeras de vida de los veteranos.

Ese contraste muestra cómo la memoria de Malvinas se transmite de generación en generación, no solamente a través de los actos oficiales, sino también en las experiencias familiares, los encuentros y el trabajo comunitario.

Para Mirna, dar su testimonio en el documental fue una experiencia movilizadora. Le permitió mirar hacia atrás y dimensionar todo lo atravesado durante más de cuatro décadas. “Fue bastante movilizador porque uno empieza a darse cuenta de todo lo que hemos pasado estos 44 años”, señaló.

La producción busca precisamente dejar un registro de esas voces para las nuevas generaciones. Además de Mirna, participan Adriana Harguindeguy, Alejandra Quilapán, Ruth Agüero Oyarzo, María Rojas, Herminia Guzmán, Isabel Curruhuinca y Julia Meso Ramírez, junto con veteranos de guerra de Neuquén.

La dirección está a cargo de Aymará Rovera, con cámara de Augusto Calórego y edición y música original de Facundo Lezcano. El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Neuquén, el área de Derechos Humanos y el Centro de Veteranos de Guerra de la provincia.

Malvinas, una historia que sigue presente

A 44 años de la guerra, Mirna considera que la sociedad ha comenzado a brindar mayor reconocimiento a los veteranos y a sus familias. Sin embargo, sostiene que todavía queda mucho por contar y que cada testimonio ayuda a comprender una experiencia que no terminó con el regreso de las islas.

“Los veteranos de guerra están”, recordó durante la entrevista, al destacar la importancia de conservar sus relatos mientras puedan compartirlos en primera persona. Malvinas nos une: la familia neuquina propone ampliar esa memoria: escuchar a quienes esperaron, acompañaron, sostuvieron y trabajaron durante décadas para que la causa Malvinas permaneciera presente.

Detrás de cada veterano también hubo una familia. Y detrás de cada historia de Malvinas, muchas mujeres que durante años acompañaron en silencio y hoy encuentran un espacio para contar su propia historia.