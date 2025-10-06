Tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por sus investigaciones en inmunología

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron este lunes el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica. “Sus descubrimientos han sido decisivos para comprender cómo funciona el sistema inmunitario y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, declaró Olle Kampe, presidente del Comité Nobel.

La Asamblea del Nobel, celebrada en el Instituto Karolinska de Suecia, señaló que el trabajo de los tres científicos tuvo profundas implicaciones clínicas, allanando el camino para nuevos tratamientos contra las enfermedades autoinmunes y el cáncer, y potencialmente mejorando el éxito de los trasplantes.

Brunkow, nacido en 1961, es director sénior de programas en el Instituto de Biología de Sistemas de Estados Unidos. Ramsdell, nacido en 1960, es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, también en Estados Unidos.

Sakaguchi, nacido en 1951, es profesor del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka (Japón).

Los galardonados compartirán el premio, dotado con 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,17 millones de dólares estadounidenses).

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se otorga desde 1901 y el año pasado fue para los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica.