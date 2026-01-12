La muerte de un ciclista de 18 años en un trágico siniestro vial ocurrido este domingo en la Avenida Mosconi de Neuquén mantiene bajo investigación a la Justicia, que busca determinar cómo fue la dinámica del choque y si existió alguna maniobra indebida por parte de alguno de los protagonistas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana en el cruce de Mosconi y calle O’Connor, en cercanías del acceso a Valentina Sur. Según explicó el comisario Pablo Encina, coordinador Operativo de Tránsito, el siniestro involucró a una bicicleta y un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 41 años.

“Se estableció que el ciclista habría intentado cruzar la Avenida Mosconi por la senda peatonal, con dirección norte hacia calle O’Connor, mientras que el vehículo mayor circulaba por Mosconi en sentido este”, detalló el jefe policial al programa Verano de Primera por AM550. En ese cruce se produjo el atropello.

Personal policial solicitó de inmediato una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN), pero el médico interviniente constató el fallecimiento del joven ciclista en el lugar, sin posibilidad de asistencia ni traslado.

La víctima fatal tenía 18 años.

La velocidad y el cruce, bajo análisis

Uno de los ejes centrales de la investigación es establecer si hubo un cruce indebido o una maniobra negligente. En ese sentido, Encina aclaró que intervino la División Accidentología Vial, que realizó el trabajo técnico en el lugar, incluyendo la fijación de la escena y pericias sobre el vehículo.

“La posible velocidad a la que circulaba el automóvil es materia de pericia y se conocerá una vez que finalicen los informes técnicos”, explicó el comisario, quien remarcó que por el momento no se pueden adelantar conclusiones.

También se analizarán registros de cámaras de seguridad y posibles testigos. Para ello, se solicitó material de un domo operado por la División Monitoreo de la Policía, cuya información ya está bajo análisis judicial.

Alcohol cero y documentación en regla

Como parte de las diligencias habituales, al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, toda la documentación del vehículo se encontraba en regla.

Encina confirmó que tanto el conductor como el ciclista eran oriundos de la zona y que el automovilista circulaba solo al momento del impacto.

Mientras avanzan las pericias y el análisis de las imágenes, la Justicia busca reconstruir con precisión cómo se produjo el choque y definir si existieron responsabilidades penales. Por el momento, desde la Policía evitaron adelantar hipótesis y dejaron el esclarecimiento del caso en manos del Ministerio Público Fiscal.