El Mercado Concentrador abre este sábado 14 de noviembre con chivito neuquino y trucha patagónica: precios y horarios

Con el objetivo de convertir las aperturas de los sábados en una alternativa habitual para la comunidad, el Mercado Concentrador ofrece la posibilidad de realizar compras fuera de los días y horarios tradicionales. De este modo, comerciantes y particulares podrán acercarse el sábado 14 de noviembre de 9 a 13, y encontrar, además de la oferta habitual, una selección de productos de origen neuquino.

Entre las propuestas destacadas estará el Chivito Criollo del Norte Neuquino, comercializado por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc). Se podrá adquirir entero, congelado, a 160 mil pesos, o fraccionado y envasado al vacío en tres cortes —cuarto delantero, cuarto trasero y costillar— a 20.500 pesos el kilo. También estarán disponibles los tradicionales escabeches artesanales de chivo y de ajo, elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, a 20 mil pesos el frasco.

Por su parte, Salmon Trout ofrecerá filet de trucha patagónica premium a 36 mil pesos el kilo y en paquete cerrado.

La propuesta se completará con la amplia variedad de alimentos y productos que ofrece habitualmente el Mercado: frutas y verduras frescas y de estación, carnes, pollo, pastas, lácteos, fiambres, bebidas, frutos secos, especias, productos de almacén, agroinsumos y artículos descartables, entre otros.

La iniciativa de abrir los sábados surgió a partir del pedido de los propios clientes, que buscaban una alternativa para realizar sus compras fuera del horario habitual del Mercado.

Actualmente, el establecimiento funciona en horario de verano, de lunes a viernes de 6 a 11. Con estas aperturas especiales de los sábados, suma una nueva oportunidad para que toda la comunidad pueda acceder a su variedad de productos y aprovechar los beneficios de la compra mayorista.

El Mercado cuenta con más de 120 puestos de frutas y verduras, además de espacios dedicados a otros alimentos y productos de almacén. Allí, más de 60 productores y operadores comercializan directamente su mercadería, con opciones de compra por caja, bulto o paquete cerrado, que permiten conseguir precios más convenientes y generar un ahorro real en las compras semanales o mensuales.

Cómo comprar en el Mercado

El Mercado cuenta con tres naves y distintos puestos de venta. La recomendación es recorrerlas antes de realizar las compras, comparar productos y precios y elegir las opciones más convenientes.

Si bien la modalidad habitual es la venta mayorista, por bulto, caja o paquete cerrado, algunos puestos también ofrecen productos fraccionados por kilo, con precios diferentes.

El Mercado está abierto tanto a comerciantes como a particulares. En cada puesto hay personal disponible para asesorar, responder consultas y facilitar la compra. Además, los comerciantes ofrecen distintos medios de pago y, en muchos casos, la posibilidad de acercar la mercadería hasta el vehículo.

La intención es que el Mercado abra sus puertas los dos primeros sábados de cada mes, de 9 a 13, para consolidar esta propuesta como una nueva alternativa de compra habitual para los vecinos de Neuquén y localidades cercanas.

En diciembre, las próximas aperturas serán los sábados 5 y 12 en el mismo horario, de 9 a 13, y será una oportunidad especial para abastecerse y anticipar las compras de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Para obtener más información, se puede visitar el sitio web oficial www.mcneuquen.com.ar o seguir las redes sociales del Mercado en @mcdelneuquen, donde se comparten todas las novedades y actualizaciones.