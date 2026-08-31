El suicidio ya desplazó a los accidentes viales como principal causa de muerte violenta entre los jóvenes

Argentina atraviesa un fuerte crecimiento de las muertes por suicidio, al punto de que el fenómeno modificó el mapa de la violencia letal entre adolescentes y jóvenes. Los datos oficiales analizados por el Observatorio de Política Criminal muestran que el suicidio pasó a ocupar el primer lugar entre las causas de muerte violenta en la población de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito.

El último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad, registró 5.209 suicidios durante 2025, un 22,6% más que en 2024. La tasa alcanzó 11,8 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 9,7 registrados el año anterior. Se trata del mayor salto interanual de la tasa desde 2017.

La evolución de la serie permite dimensionar todavía más el cambio. En 2017 se habían registrado 3.304 casos, mientras que en 2025 la cifra llegó a 5.209. El incremento acumulado fue del 57,6% en términos absolutos. Si se contempla el crecimiento de la población durante ese período, el aumento de la tasa fue del 43,9%.

El dato de 2025 todavía no cuenta con un desglose completo por edades. Sin embargo, los registros correspondientes a 2024 permiten observar con claridad dónde se concentra una parte importante del fenómeno. Ese año se registraron 4.249 suicidios en todo el país y el 45,3% correspondió a personas de entre 15 y 34 años. Entre ellas hubo 561 víctimas de 20 a 24 años, 567 de 25 a 29 y 486 de 30 a 34. También se contabilizaron alrededor de 380 casos entre adolescentes de 15 a 19 años.

El cambio resulta particularmente significativo porque, según el análisis del Observatorio de Política Criminal, los suicidios comenzaron a superar a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte violenta entre los jóvenes. La situación muestra además una transformación más amplia. Mientras la tasa de homicidios dolosos descendió durante los últimos años hasta ubicarse en torno a 3,6 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de suicidios llegó a 11,8 en 2025. Es decir, los suicidios casi triplicaron a los homicidios dolosos en el país.

Un fenómeno que no tiene una sola explicación

Los especialistas advierten que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal y que no resulta correcto atribuir el aumento a un único factor. El informe menciona distintos contextos que pueden aparecer asociados a situaciones de vulnerabilidad, entre ellos las dificultades económicas, el endeudamiento, el aislamiento, la sobreexposición a las pantallas, el uso problemático de redes sociales y el consumo de sustancias. Pero esos elementos no permiten establecer por sí mismos una relación directa de causa y efecto.

El análisis también pone el foco en algunas problemáticas que afectan particularmente a los jóvenes, como la ludopatía y el endeudamiento, además de las dificultades para construir proyectos personales y laborales a largo plazo.

La diferencia entre varones y mujeres también es significativa. Según datos difundidos sobre 2025, alrededor del 78,6% de las víctimas fueron varones, con una concentración especialmente marcada entre los 18 y los 34 años.

La problemática también presenta un desafío en materia de información pública. Las cifras utilizadas por el Observatorio provienen del Sistema Nacional de Información Criminal, cuya fuente principal son los registros de las fuerzas de seguridad y organismos provinciales y federales. Ese registro tiene una metodología diferente de las estadísticas de mortalidad elaboradas por el sistema sanitario, por lo que ambas series no deben mezclarse sin considerar sus diferencias metodológicas.

El Ministerio de Salud, por su parte, incorporó los intentos de suicidio como evento de notificación obligatoria dentro del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Ese registro permite observar otra dimensión del problema, que no queda reflejada en las cifras de muertes consumadas.

La prevención ocupa así un lugar central. Organismos sanitarios remarcan que el suicidio es un fenómeno prevenible y que la detección temprana de señales de alarma, el acompañamiento y el acceso oportuno a profesionales pueden resultar determinantes. El Hospital Garrahan señala que se trata de un fenómeno multicausal, que no debe reducirse exclusivamente a la existencia de un trastorno de salud mental. También destaca la importancia de reconocer cambios de conducta y recurrir a ayuda profesional cuando existe una situación de riesgo.

En Argentina existe además una Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que establece políticas destinadas a la prevención, asistencia y capacitación frente a esta problemática.

Los números conocidos durante 2025 obligan ahora a profundizar esas políticas. La cifra total alcanzó un máximo histórico de la serie y, al mismo tiempo, los datos disponibles muestran que adolescentes y jóvenes están entre los sectores más afectados.

El fenómeno plantea una pregunta que excede las estadísticas: qué está ocurriendo con las condiciones sociales, familiares y comunitarias que deberían funcionar como redes de contención para las nuevas generaciones.

El desafío es transformar el dato en prevención. Mejorar los sistemas de información, fortalecer la atención en salud mental, detectar tempranamente las situaciones de riesgo y garantizar espacios donde pedir ayuda sean algunos de los caminos necesarios frente a una tendencia que, por sus dimensiones, ya constituye uno de los principales problemas de salud pública del país.

Líneas de acompañamiento, apoyo y orientación en salud mental



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