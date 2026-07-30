Una vivienda quedó destruida este jueves por un incendio de grandes dimensiones en el barrio Vega Maipú de San Martín de los Andes. Las llamas avanzaron sobre la construcción ubicada en calle Gregorio Álvarez y generaron un amplio despliegue de los equipos de emergencia.

El fuego alcanzó rápidamente distintos sectores de la casa. La intensidad de las llamas también generó preocupación por la proximidad de las viviendas linderas, por lo que los bomberos concentraron sus esfuerzos en contener el avance.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios llegaron al sector y desplegaron las tareas para controlar el incendio. El operativo también contó con la presencia de efectivos de la Policía y personal del SIEN.

Bomberos contuvieron el fuego y evitaron su propagación

Los equipos trabajaron durante varios minutos para reducir la intensidad de las llamas y asegurar el perímetro. Los vecinos siguieron con preocupación el operativo mientras los bomberos atacaban los distintos focos dentro de la vivienda.

Por el momento, no se informaron personas heridas como consecuencia del incendio. Tampoco se establecieron las causas que provocaron el inicio del fuego.

La zona permaneció bajo control de los equipos de emergencia mientras avanzaban las tareas de extinción y enfriamiento. Una vez finalizado el operativo, las pericias permitirán establecer cómo comenzó el incendio y qué sectores de la propiedad resultaron afectados.

El siniestro provocó importantes daños materiales y dejó la vivienda prácticamente destruida. La investigación sobre el origen del fuego continuará después de que Bomberos complete las tareas en el lugar.