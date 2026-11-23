Se inauguró el sábado 21 de noviembre la central hidroeléctrica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve “Ingeniero Pedro Salvatori”, una obra estratégica para el norte neuquino que permitirá sumar energía renovable, ampliar las superficies destinadas al riego y fortalecer el abastecimiento de agua para las comunidades de la región.

La central cuenta con dos turbinas y tendrá una capacidad de generación de 4,6 megavatios, con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico. Según destacó el gobernador Rolando Figueroa, la nueva infraestructura permitirá generar alrededor del 40% de la energía que consume la zona norte.

Sobre este tema habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele.

“Siempre tener energía disponible en la región sin tener que depender de transportes o producción en otros lados ayuda, nos da tranquilidad, con esta potencia puede llegar a alcanzar casi el 45% del consumo de todo el norte, por lo que contribuye a dar seguridad energética a la región”, consideró el ministro en primer lugar.

Medele sostuvo que “la represa se conecta al sistema distribuido, por lo que una vez que se inyecta esa energía se dispone a toda la región interconectada, todos los pueblos o parajes que tengan la conexión serán suministrados, y agregó: “Su valor viene por el concepto multipropósito, es decir siempre fue concebida como un aprovechamiento integral del río, provee agua, seguridad energética, y en este caso puntual puede habilitar hectáreas para riego que quizá dependían de arroyos, es decir mantener una actividad productiva lo cual tiene un valor económico”.

Además, el ministro de Energía de Neuquén manifestó en AM550 que “la elección de las turbinas fue parte de un proceso licitatorio, que tienen alta precisión y además son de bajo mantenimiento”.

“Hoy el gran eje de trabajo es entender cómo nuestra posición en hidrocarburos se convierte en un flujo, hoy nuestros recursos deben volcarse en producción futura que sea capaz de mantenerse en el tiempo, estos proyectos seguirán produciendo energía cuando se acabe el gas y el petróleo”, comentó el funcionario y subrayó que “nuestro mandato es poder seguir haciendo estos proyectos para reemplazar ingresos por los hidrocarburos”.

Finalmente, Gustavo Medele se refirió a la importancia de desarrollar la cuenca del río Neuquén y dijo que, hacia el futuro, “nuestro foco estará puesto en su aprovechamiento”.

“Cada proyecto agrega áreas de producción agrícola, asegura canales de riego y pone hectáreas bajo producción, con lo cual nos genera sustentabilidad”, concluyó.

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