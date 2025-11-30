Días atrás, el Gobierno nacional informó, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, que recibió ofertas por US$685 millones para la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Un repaso por las compañías que ganaron la licitación y qué complejo controlará cada una de ellas.



La compañía Edison Energía ofertó por Alicurá un monto cercano a los US$162 millones, por lo cual desplazó a la empresa AES que tenía su control. Cabe destacar que Edison realizó el mejor ofrecimiento entre los que se presentaron. El grupo está integrado por Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y los hermanos Neuss.



Por su parte, el grupo MSU Energy, del empresario Manual Uribelarrea, se quedó con la concesión del complejo El Chocón, al realizar una oferta por alrededor de US$235 millones. Cabe destacar que estaba siendo operada por ENEL, que realizó un ofrecimiento más bajo que su competidor.



Con respecto a la represa del Comahue Piedra del Águila, la compañía Central Puerto ofreció un total de US$245 millones. Vale aclarar que es la empresa que ya venía operando dicho complejo hidroeléctrico. Su principal accionista es Guillermo Reca.



Finalmente, habrá un desempate en relación a la concesión del complejo Cerros Colorados. Esto es porque Edison Energía ofreció US$38 millones y BML Inversora alrededor de US$42 millones. De acuerdo a lo que indica el procedimiento, debe haber una diferencia de 10% o más para que se establezca un ganador, algo que en este caso no ocurrió y por eso la necesidad de que exista un desempate.



Qué consiguieron las provincias de Neuquén y Río Negro

A) Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos.



B) Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias.



C) Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (a.- potencia disponibilidad real, b.- potencia base en horas de requerimiento, c.- energía operada y d.- regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios).



D) Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la Provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas.



E) Reconocimiento de la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir al financiamiento de la misma.



F) Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento.



G) Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias.



H) Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009).