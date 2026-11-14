El MPN formalizó su decisión de no integrar alianzas ni presentar candidatos

Las elecciones de Neuquén del 14 de febrero de 2027 se desarrollarán sin la participación del Movimiento Popular Neuquino como agrupación política. La Convención partidaria confirmó este sábado que no habrá candidaturas propias ni integración en alianzas electorales. La resolución fue votada por unanimidad en una reunión celebrada en la capital provincial con más de dos tercios de los convencionales.

La definición alcanza a una convocatoria en la que se elegirán gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales. El partido descartó las dos modalidades de participación contempladas en su resolución: competir con listas propias o incorporarse formalmente a una alianza para esos comicios.

Las autoridades fundamentaron la medida en la dificultad de cumplir con la Carta Orgánica partidaria dentro del calendario disponible. Según su evaluación, debían organizar la definición de más de 700 precandidaturas en un proceso interno que no podría extenderse más de 15 días.

El 11 de diciembre de 2026 es la fecha límite prevista para presentar las candidaturas a las elecciones generales. Ese plazo fue considerado junto con las tareas necesarias para desarrollar una interna y organizar posteriormente una campaña de alcance provincial.

En el aspecto económico, la dirigencia informó que recibió 393 mil pesos en la cuenta bancaria del partido, mientras que los pagos de servicios de noviembre ascienden a 3 millones de pesos. También advirtió que las condiciones actuales impiden sostener el financiamiento electoral dentro de las exigencias normativas.

Tras la votación, las autoridades señalaron que el futuro del MPN requiere una etapa de reconstrucción y autocrítica. El planteo incluye revisar las formas de conducción, asumir responsabilidades y promover proyectos que contemplen a las nuevas generaciones, mientras queda definida la no participación partidaria en febrero.