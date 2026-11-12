Mayo o junio, las opciones de Weretilneck para las elecciones provinciales de 2027

El gobernador Alberto Weretilneck acotó la ventana electoral de Río Negro y piensa que las elecciones provinciales de 2027 para la segunda quincena de mayo y fines de junio. Abril quedó descartado y la decisión de separar los comicios de los nacionales ya está tomada, aunque todavía falta establecer el domingo exacto de votación. Con el calendario cada vez más definido, el mandatario también mantiene abierta la incógnita sobre su candidatura a la reelección y deberá resolver cuándo pone en marcha formalmente la carrera por la sucesión provincial.

La nueva referencia representa un cambio respecto de lo que había planteado en agosto, cuando contemplaba tres meses posibles para convocar a las urnas: abril, mayo y junio. Ahora el margen se achicó considerablemente y quedó concentrado en unos 45 días. No es un detalle menor: la provincia empieza a tener un horizonte electoral mucho más preciso, aunque la fecha definitiva todavía depende de algunas variables.

Weretilneck explicó que las condiciones climáticas tendrán un peso determinante. "La decisión de desdoblar está tomada", afirmó, despejando cualquier duda sobre la intención de que Río Negro elija gobernador y legisladores en una jornada diferente de las elecciones nacionales.

Sin embargo, el mandatario dejó en claro que no quiere apurarse con el anuncio. "Tenemos que ver el pronóstico del clima también, cómo viene el invierno, porque hay zonas de la provincia donde el invierno pega fuerte", explicó. La referencia apunta especialmente a la Región Sur y la Cordillera, donde las nevadas, las bajas temperaturas y las dificultades para circular pueden convertirse en un problema para organizar una elección provincial.

Pero el frío no es el único obstáculo que aparece en el calendario. Los primeros meses del año tampoco convencen al gobernador. Enero y febrero coinciden con la temporada turística, especialmente en destinos como Bariloche y Las Grutas, mientras que febrero y marzo están atravesados por la actividad frutícola en los valles. A eso se suma el comienzo del ciclo lectivo, que recién permite recuperar cierta normalidad durante marzo.

Por ese motivo, mayo y junio aparecen como la alternativa que reúne mejores condiciones para la convocatoria. Weretilneck considera que una elección de gobernador necesita una provincia funcionando con normalidad, tanto desde el punto de vista económico como social. La intención es evitar que el calendario electoral interfiera con actividades centrales para Río Negro y, al mismo tiempo, reducir las complicaciones que puede provocar el invierno en algunas regiones.

Además, el desdoblamiento tiene una lectura política que el gobernador nunca ocultó. Su objetivo es que la discusión provincial no quede atrapada en la polarización nacional. Pretende que la campaña se concentre en los problemas de Río Negro, sus candidatos y sus proyectos, sin que la disputa por la Presidencia termine arrastrando a los candidatos locales.

En ese esquema, la provincia tendrá su propia campaña durante el primer semestre de 2027 y los comicios nacionales quedarán para una instancia posterior. Weretilneck también volvió a manifestarse a favor de eliminar las PASO y sostuvo que la selección de candidatos debe ser una responsabilidad de los partidos políticos. De todos modos, aclaró que esa discusión no condiciona la fecha que pretende para la elección provincial.

Ahora bien, mientras el calendario comienza a despejarse, hay una pregunta mucho más importante que todavía no tiene respuesta: ¿Weretilneck volverá a ser candidato? El gobernador evitó cerrar esa posibilidad. Ya en agosto había reconocido que que Juntos Somos Río Negro cuenta con otros dirigentes en condiciones de representar al espacio. Por ahora, no hay precisiones.