Estudiantes de las EPET 30 y 12 de San Martín de los Andes comenzaron en Incheon, Corea del Sur, su participación en el FIRST Global Challenge, uno de los principales encuentros internacionales de robótica educativa. Durante el primer día, el equipo que representa a la Argentina concentró gran parte de su trabajo en ensamblar el robot que utilizará durante la competencia y dejarlo listo para la revisión de los jurados.

La delegación neuquina comparte el desafío con estudiantes que llegan desde unos 190 países.

Los jóvenes viajaron con el dispositivo desarmado, una modalidad que comparten las delegaciones participantes. Al llegar a Corea tuvieron que volver a armarlo y poner a prueba cada parte. La tarea se extendió desde temprano hasta entrada la noche y les permitió conocer el espacio donde deberán competir.

La jornada también tuvo un componente que fue más allá de la preparación técnica. Los estudiantes neuquinos se encontraron con participantes de diferentes lugares del mundo y comenzaron a compartir una experiencia internacional junto a jóvenes que tienen el mismo interés por la ciencia, la tecnología y la robótica.

Los estudiantes neuquinos ya preparan los partidos de práctica

Con el robot presentado para la revisión final, el equipo tendrá ahora una nueva instancia de preparación. Los partidos de práctica servirán para comprobar cómo responde el dispositivo en competencia, detectar posibles problemas y realizar los ajustes necesarios antes de los desafíos oficiales.

El FIRST Global Challenge reúne este año a delegaciones de alrededor de 190 países. La competencia combina robótica, programación, ingeniería, creatividad y resolución de problemas, pero también propone que los estudiantes trabajen y aprendan junto a participantes de otros lugares.

Los jóvenes comenzaron a compartir experiencias con participantes de distintos continentes.

Para los representantes de San Martín de los Andes, la llegada a Corea es el resultado de un proceso que comenzó en las aulas y continuó con su participación en la Copa Robótica. Esa iniciativa abrió espacios para que estudiantes neuquinos desarrollaran conocimientos de programación, ingeniería y trabajo colaborativo a través de distintos desafíos tecnológicos.

El equipo de San Martín de los Andes representa a la Argentina

La participación de las dos escuelas técnicas neuquinas también se vincula con el desarrollo de propuestas educativas relacionadas con la ciencia y la tecnología en la provincia. En ese recorrido aparece el Plan Pehuén, presentado como el primer programa provincial de reducción de la brecha digital impulsado íntegramente por el Gobierno de la Provincia del Neuquén para escuelas públicas de los niveles inicial, primario y secundario.

Ahora, el desafío se traslada al escenario internacional. Los estudiantes deberán probar lo construido durante su formación y enfrentar junto a otros equipos una competencia que pondrá en juego tanto el funcionamiento del robot como la capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.

La primera jornada en Incheon dejó así una tarea concreta cumplida: el robot volvió a estar en condiciones de competir y pasó por la revisión de los jurados. A partir de los próximos partidos de práctica, el equipo de San Martín de los Andes comenzará a ajustar los últimos detalles antes de afrontar la competencia internacional.