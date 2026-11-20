La Municipalidad de Neuquén firmó nuevos convenios de acompañamiento con cuatro instituciones educativas vinculadas con el Obispado de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las oportunidades de formación y desarrollo de jóvenes. La iniciativa apunta a respaldar el trabajo de establecimientos que brindan educación, capacitación laboral y contención social.

El acuerdo se concretó con la participación del intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Las instituciones alcanzadas son el Colegio San José Obrero, el Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat, Nuestra Señora de la Guardia y Cura Brochero, todas vinculadas al Obispado.

Cuatro instituciones vinculadas al Obispado recibirán acompañamiento municipal para sostener sus propuestas educativas y sociales.

Durante el encuentro, Pasqualini destacó la importancia de acompañar a las organizaciones que trabajan con jóvenes y sostuvo que son quienes llevarán adelante el futuro de la ciudad. En ese sentido, remarcó que el objetivo es fortalecer tanto la formación académica como el acompañamiento humano de los estudiantes.

Entre las propuestas contempladas, el Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat recibe apoyo para sus capacitaciones en oficios con salida laboral, que este año registraron más de 195 egresados. Por su parte, Nuestra Señora de la Guardia acompaña a más de 300 jóvenes mediante una jornada extendida, asistencia alimentaria y trabajo en red frente a situaciones de vulnerabilidad.

Los acuerdos buscan fortalecer las oportunidades de formación y contención para jóvenes de distintos sectores de la ciudad.

Desde el Colegio San José Obrero también destacaron la importancia de la articulación con el municipio para sostener los trayectos formativos y fortalecer las oportunidades educativas. Los representantes de las instituciones valoraron el acompañamiento como una herramienta para ampliar las posibilidades de los estudiantes y mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades.

Además de la firma de los convenios, la Municipalidad entregó títulos de propiedad a entidades dependientes del Obispado. Las partes acordaron realizar una nueva reunión dentro de 30 días para revisar los avances, analizar las necesidades de cada establecimiento y definir las próximas acciones de trabajo.