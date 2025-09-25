De aguantadero a plaza con skatepark: vecinos de Canal V celebran el cambio

La plaza de Canal V, ubicada en la esquina de El Cholar y Arrecifes, quedó oficialmente inaugurada como un espacio público de recreación y encuentro. La obra fue ejecutada por el municipio de Neuquén en coordinación con la vecinal del barrio y demandó la colocación de árboles, riego, mobiliario urbano, juegos infantiles y luminarias LED.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, sostuvo que la intervención responde a una necesidad urgente del sector:

“El barrio tenía una emergencia por la inseguridad. Hoy se suma una plaza donde las familias podrán disfrutar con sus hijos”.

Vecinos valoran la recuperación del espacio

El presidente de la vecinal de Canal V, Luis Sánchez, recordó que antes el predio era foco de robos e inseguridad:

“Acá teníamos oscuridad total, un aguantadero. Era incómodo para todos. Con el municipio trabajamos juntos y estamos muy contentos con el resultado”.

La obra incluyó la creación de veredones accesibles, mesas, bancos y forestación con especies del vivero municipal.

El skatepark tendrá mejoras en 2026

Acerca de la pista de patinetas, anticipó que está planificada su intervención para el 2026 “y se va a hacer en conjunto con los usuarios del skate”.

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres, indicó que esta es la cuarta plaza inaugurada durante el mes aniversario de la ciudad.

“Orgullo Neuquino” y planificación municipal

Pasqualini enmarcó la obra en el plan “Orgullo Neuquino”, que busca destinar el superávit municipal a proyectos de alto impacto ciudadano.