La Municipalidad de Neuquén avanza con la apertura de dos calles nuevas debajo del viaducto de la Gran Avenida, una obra que permitirá mejorar la conexión entre los barrios Confluencia, Sapere y Provincias Unidas. Las nuevas trazas ofrecerán alternativas para circular entre ambos lados de la avenida sin interferir con el tránsito que ingresa y sale de la ciudad hacia Río Negro.

El proyecto contempla una conexión entre Alderete y Obrero Argentino, que tendrá doble sentido de circulación, y otra a la altura de Río Uruguay, que funcionará en sentido único de oeste a este. Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, los trabajos forman parte de la transformación integral del sector y buscan aprovechar los cruces en desnivel generados por el viaducto.

La intervención se encuentra en ejecución. El Municipio estima completar anticipadamente este tramo para marzo de 2027, mientras continúa con el hormigonado de la estructura y la conformación de las nuevas calles.

Dos calles nuevas cambiarán la circulación debajo del viaducto

Las aperturas aprovecharán el espacio que queda debajo del viaducto para recuperar conexiones entre sectores de la ciudad que antes tenían dificultades para comunicarse.

La primera calle permitirá unir Alderete con Obrero Argentino, en el tramo donde esta última pasa a denominarse Lázaro Martín. Tendrá doble sentido y facilitará los desplazamientos entre el norte y el sur de Neuquén.

Para concretar esta apertura, el Municipio dispuso de un terreno mediante un acuerdo de intercambio de tierras con un privado. La operación incluyó una parcela del nuevo Parque Industrial.

La segunda conexión estará ubicada a la altura de Río Uruguay, cerca de la estación de servicio Puma Energy. Será una calle nueva de sentido único, con circulación de oeste a este, en dirección noroeste-sureste.

Nicola remarcó que ambas trazas permitirán separar los movimientos locales de los desplazamientos de quienes utilizan los accesos a los puentes carreteros.

Qué cambiará para los barrios Confluencia, Sapere y Provincias Unidas

Uno de los principales efectos de la intervención será la eliminación de una barrera física que durante años condicionó los desplazamientos entre distintos sectores de Neuquén.

Antes de la obra, la configuración de los accesos dificultaba los cruces transversales. En determinados recorridos, los conductores debían realizar desvíos hasta los puentes carreteros para llegar al otro lado de la traza.

Nicola recordó que quienes salían por Obrero Argentino y necesitaban dirigirse hacia el sector opuesto no podían realizar un retome directo.

Con las nuevas conexiones, el tránsito barrial podrá circular por debajo del viaducto, mientras que los vehículos que ingresan o salen de Neuquén desde Río Negro utilizarán los cruces superiores.

La separación de ambos movimientos apunta a mejorar la fluidez vehicular y reducir los recorridos innecesarios en una zona estratégica para la conexión urbana.

El viaducto tiene seis de ocho tramos hormigonados

La apertura de las calles está vinculada con el avance de la estructura elevada que forma parte de la transformación de la Gran Avenida, en el acceso a Neuquén desde Cipolletti.

De acuerdo con Nicola, ya se hormigonaron seis de los ocho tramos del viaducto y restan dos para completar esa etapa. La finalización permitirá concentrar más equipos y personal en la conformación de las calles y en las terminaciones de la infraestructura vial.

El funcionario explicó que los trabajos que requerían mayor movimiento de maquinaria pesada, como mixers y equipos para el hormigonado, ya fueron liberados en algunos sectores. Esto permitió comenzar a trabajar con mayor intensidad en las nuevas trazas.

Nicola estimó que la conformación de las calles podría quedar lista entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Además, anticipó que en un plazo de un mes a un mes y medio comenzará a visualizarse la nueva configuración vial del sector.

Una transformación que busca separar el tránsito urbano del regional

El viaducto forma parte de un cambio más amplio en la infraestructura de la ex Ruta Nacional 22, actualmente transformada en la Avenida Mosconi o Gran Avenida.

La intervención busca resolver una dificultad histórica: la convivencia entre los vehículos que atraviesan la ciudad y los que utilizan el corredor para ingresar o salir de Neuquén hacia Cipolletti.

La nueva configuración incorpora cruces en desnivel, de modo que el tránsito de los puentes carreteros circule por arriba y las conexiones entre calles y barrios se resuelvan por debajo.

Esta separación de movimientos constituye uno de los principales cambios del proyecto, porque permitirá reducir interferencias entre el tránsito metropolitano y los desplazamientos internos de la capital neuquina.

Cuándo estarán listas las nuevas conexiones

El cronograma informado por Alejandro Nicola establece distintas etapas para completar la intervención:

Próximos días: comenzará a hacerse visible la apertura del terreno para conectar Alderete con Obrero Argentino.

Diciembre de 2026 y enero de 2027: se prevé completar la conformación de las calles.

En un mes a un mes y medio: debería poder apreciarse la nueva configuración vial del sector.

Marzo de 2027: es el horizonte señalado por el funcionario para completar anticipadamente este tramo de la obra.

Por el momento, las dos conexiones forman parte de los trabajos en ejecución y no se informó una fecha concreta de habilitación al tránsito.

El avance de los dos tramos restantes del viaducto y las tareas de terminación serán determinantes para establecer cuándo podrán comenzar a utilizarse las nuevas calles.