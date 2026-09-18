Atacó por sorpresa a una adolescente con una tijera en el patio de una escuela de Zapala: la agresora fue imputada

Una adolescente fue atacada con una tijera mientras se encontraba en el patio de una escuela primaria de Zapala y sufrió tres heridas punzantes, una de ellas que le provocó un neumotórax traumático. Por el hecho, ocurrido el miércoles 16 de septiembre, una joven fue imputada este jueves por lesiones leves agravadas por alevosía.

La agresión ocurrió entre las 18 y las 18.30 dentro del predio de la Escuela Primaria Nº12, ubicada en las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. La víctima se encontraba sentada junto a otras compañeras en el patio del establecimiento, un lugar donde suelen reunirse los y las adolescentes.

Según explicó el fiscal del caso Marcelo Jofré durante la audiencia de formulación de cargos, la imputada Y.B.C. ingresó al establecimiento, se acercó a la adolescente y la atacó por sorpresa.

La víctima sufrió un neumotórax y fue asistida de urgencia

“Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo”, describió el fiscal durante la audiencia, en la que estuvo acompañado por el asistente letrado Eduardo Dedominichi.

Jofré detalló además que “una de las heridas le provocó un neumotórax traumático y fue atendida de forma urgente en el hospital de Zapala”. También informó que la adolescente se encontraba próxima a recibir el alta médica.

La imputación fue realizada este jueves 17 de septiembre ante el juez de garantías Maximiliano Bagnat, quien avaló los cargos presentados por la fiscalía.

Restricción de acercamiento durante cuatro meses

El magistrado habilitó la investigación por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía y dispuso medidas cautelares para la imputada.

Entre ellas, se estableció la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella. Las medidas fueron fijadas por un plazo de cuatro meses, el mismo período establecido para avanzar con la investigación del hecho.