"Te voy a matar": brutal agresión y amenazas de muerte contra dos hermanas en Neuquén

Una dramática y alarmante situación de violencia de género fue denunciada por una vecina neuquina. Fernanda, en diálogo con La Primera Mañana por AM550 denunció públicamente la salvaje agresión física y las posteriores amenazas de muerte por parte de E.J.C., expareja de su hermana y padre de sus sobrinos.

El acusado cuenta con graves antecedentes penales: cumplió una condena de 10 años de prisión por haber matado a una persona y había salido en libertad hace aproximadamente un año y medio.

Un violento ataque frente a tres niños

Según el relato de Fernanda, los hechos más graves desencadenaron el pasado domingo en una vivienda del barrio Jarillal, en la zona de mesetas de la ciudad de Neuquén. El sujeto agresor —sobre quien pesaban antecedentes de violencia doméstica— agredió brutalmente a Eliana, su hermana.

"Le hace una cortadura a mi hermana en la cabeza. El nene de 10 años me contó que le pegó en la cabeza con la tapa puntiaguda de un perfume y después con las manos. Mi hermana vino a buscarme toda ensangrentada", detalló.

Al verse descubierto, el agresor huyó rápidamente en moto antes de que llegara la Policía. Sin embargo, el conflicto no terminó allí.

Golpes, la picana en el pecho y un intento de homicidio

Este lunes, Fernanda intentó entregarle las pertenencias al agresor para evitar que regresara a la vivienda. Al encontrarlo, el hombre reaccionó con extrema violencia: le arrojó piedras a la cabeza y a la espalda, la tiró de la moto y la arrastró por el suelo mientras gritaba que la iba a matar.

En medio del forcejeo, a Fernanda se le cayeron sus pertenencias, entre ellas una picana que llevaba en la mochila como medida de autodefensa preventiva.

"Él vio la picana, me la colocó directamente en el pecho y me gritaba: 'Te voy a matar, te voy a matar'. La familia de él estaba presente, viendo cómo me agredía, y ninguno se metió ni intentó pararlo", denunció la joven, quien quedó con severas secuelas físicas, la cara hinchada y múltiples hematomas.

Ataque a pedradas y angustia familiar

Tras lo ocurrido el domingo, la familia solicitó inmediatamente una orden de restricción perimetral. Sin embargo, la respuesta del entorno del agresor fue inmediata y despiadada: el lunes por la mañana, allegados a Campos atacaron a pedradas la vivienda donde vive la familia en el barrio Jarillal.

“Cuando pasó eso, el oficial se estaba quedando dentro de la de nuestra vivienda, porque justo se le había roto el móvil para que se quedara afuera. Ellos fueron porque no vieron el móvil fuera de la casa. Pensaron que yo y mi hermana estábamos solas allá adentro”, contó.

Actualmente, Eliana permanece en la vivienda bajo resguardo de consigna policial y botón antipánico. Fernanda, por su parte, debió abandonar su domicilio y ausentarse de su trabajo debido a que las amenazas de muerte hacia ella persisten a través de mensajes y redes sociales.

"No puedo salir ni a comprar por miedo a que me pase algo o rastreen mi ubicación. Estamos esperando que la fiscal apure el proceso y me entreguen a mí también el botón antipánico. Es una situación muy grave, siguen amenazando de muerte", concluyó desesperada.

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