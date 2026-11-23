Néstor Fabián Martínez lanzó su candidatura a intendente de Vista Alegre por el espacio Primero Neuquén y comenzó a delinear un programa que pone el foco en infraestructura, servicios básicos, viviendas, seguridad y generación de oportunidades propias para una localidad atravesada por un fuerte crecimiento poblacional.

Su estrategia política plantea combinar dos referencias: tomar herramientas de la gestión municipal que encabeza Mariano Gaido en Neuquén capital y, al mismo tiempo, articular con el proyecto provincial del gobernador Rolando Figueroa.

“Se trata de tomar las experiencias que funcionan y adaptarlas a nuestra realidad”, sostuvo Martínez al explicar su mirada sobre la administración de la capital neuquina.

Entre los aspectos que considera aplicables a Vista Alegre mencionó el orden de las cuentas municipales, la ejecución de obras con recursos propios, los loteos con servicios, la recuperación de espacios públicos y la infraestructura vial.

La propuesta aparece en un contexto de expansión de Vista Alegre. Frente a ese escenario, Martínez sostiene que la localidad necesita acompañar el crecimiento demográfico con planificación y desarrollar oportunidades que reduzcan su dependencia de los centros urbanos cercanos.

“Vista Alegre tiene que desarrollar su propia identidad y sus oportunidades”, afirmó.

Servicios, viviendas y seguridad

Entre las primeras prioridades de su plataforma aparecen la extensión de las redes de energía eléctrica, agua potable, gas y cloacas hacia los sectores que todavía no cuentan con esos servicios.

Martínez también propone gestionar nuevos planes habitacionales y plantea retomar la construcción de viviendas frente a una demanda que, según sostiene su espacio, lleva más de dos décadas sin encontrar respuesta mediante un nuevo plan ejecutado en la localidad.

A eso suma la puesta en valor de espacios deportivos y el acompañamiento a referentes de las diferentes disciplinas.

“Quiero construir un proyecto serio, con prioridades claras y con participación de los vecinos”, señaló.

En materia de seguridad y salud, propone ampliar el sistema de cámaras de vigilancia, solicitar una ambulancia al Ministerio de Salud provincial y crear un centro especializado en prevención y seguimiento de adicciones, con profesionales destinados a la intervención primaria.

Otra de las iniciativas es instalar un Centro de Formación Profesional en tierras pertenecientes al Consejo Provincial de Educación.

También plantea gestionar ante el Ministerio de Seguridad el comodato del exdestacamento sur para que pueda ser utilizado por los Bomberos Voluntarios y conformar un consejo junto a iglesias de la localidad para coordinar acciones sociales y educativas dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

Para llevar adelante parte de ese programa, Martínez considera central mantener una relación directa con el Gobierno provincial.

“Necesitamos trabajar articuladamente con el gobierno provincial, gestionar recursos y generar oportunidades”, explicó.

Quién es Néstor Martínez

Martínez tiene 44 años, es conocido en Vista Alegre como “Manteca” y pertenece a una familia históricamente vinculada con las tareas rurales en las chacras y los galpones de empaque de la zona.

Es el menor de siete hermanos, está en pareja y es padre de tres hijas: Lucía, Leire y Lina.

Trabajó como operario en el empaque de Moño Azul mientras cursaba sus estudios universitarios de abogacía. Posteriormente desarrolló tareas en el ámbito judicial y en diferentes organismos provinciales.

Su trayectoria también incluye experiencia en áreas vinculadas con educación y adultos mayores, además de actividad legislativa y política local.

Actualmente desarrolla tareas directivas y docentes en escuelas secundarias de la región, un ámbito desde el cual mantiene contacto cotidiano con jóvenes y familias.

“Me interesa una política de cercanía, donde el vecino pueda hablar con sus representantes y encontrar respuestas”, afirmó.

Con ese recorrido, Martínez inició su camino electoral por Primero Neuquén con la intención de disputar la intendencia de Vista Alegre y con una propuesta que busca combinar autonomía municipal, experiencias de gestión de Neuquén capital y articulación con la administración provincial.