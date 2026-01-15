Un informe nacional de empleo reveló que Neuquén fue la provincia con mayor crecimiento del empleo privado registrado en octubre de 2025. Junto con Río Negro y Mendoza, son las únicas tres jurisdicciones que superaron los niveles de empleo de 2023, en un contexto nacional marcado por una caída del 2,8% a nivel país.

Mientras el resto del país aún se encuentra 176.908 puestos por debajo del registro de noviembre de 2023, Neuquén aumentó un 2,2% su tasa de empleo privado, lo que equivale a 3.212 nuevos empleos. Este desempeño fue atribuido a una combinación de políticas públicas activas, la promoción de formación laboral y la articulación estratégica con el sector privado.

En contraste, provincias como La Rioja (-12,9%) y Santa Cruz (-15,7%) encabezan las cifras más preocupantes. Solo Río Negro (0,7%) y Mendoza (0,2%) mostraron un leve crecimiento.

Programa Emplea Neuquén y regionalización

Uno de los pilares del crecimiento es el programa Emplea Neuquén, enfocado en la capacitación y certificación de oficios. La estrategia promueve un puente directo entre trabajadores y empresas, articulando la demanda laboral real con la formación específica en cada región.

Además, la expansión territorial del programa permitió la creación de nuevas delegaciones, fortaleciendo el alcance regional y brindando cursos y capacitaciones que generan oportunidades concretas para miles de neuquinos.

Vaca Muerta y acuerdos con empresas

Otro de los ejes clave ha sido la vinculación con operadoras y empresas del sector energético en Vaca Muerta. A través de acuerdos, se incentivó la contratación de mano de obra local, respaldada tanto por el gobierno como por los gremios del sector.

Esta estrategia de fortalecimiento del empleo fue acompañada por beneficios fiscales específicos para las empresas que apuestan por el talento neuquino.

Medidas fiscales y compromiso social

En septiembre de 2025, el gobernador Rolando Figueroa encabezó una mesa de trabajo junto a ministros, intendentes, empresas y sindicatos. En ese espacio se definieron medidas fiscales para el sector petrolero, que permitieron evitar despidos y sostener el empleo.

“El éxito económico de Neuquén está ligado al compromiso social”, expresó Figueroa, reafirmando su visión de una provincia donde el crecimiento económico va de la mano de la inclusión laboral.

Infraestructura que genera empleo

El gobierno provincial también impulsa obras de infraestructura estratégica, como rutas, gasoductos y servicios básicos. Estas iniciativas activan el empleo en la construcción y generan un fuerte impacto en las economías locales.

La expansión de redes de gas, agua y la ejecución de obras viales han promovido puestos de trabajo directos e indirectos, beneficiando tanto a pymes como a cooperativas distribuidas en todo el territorio neuquino.